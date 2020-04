Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","shortLead":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","id":"20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b2d83-9707-41a0-a88e-d4f795d6156b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 11:18","title":"Adókönnyítéseket és új hitelprogramokat jelentett be Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","shortLead":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","id":"20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd86b3f-4a78-44a5-9b07-268a9c9ad608","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Megvan a Nick Cave-koncert új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust. Az Nvidia most csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust...","id":"20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec28ab-08a5-4d90-adce-4773089af30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","timestamp":"2020. április. 06. 20:03","title":"30 szuperszámítógéppel száll be az Nvidia a koronavírus elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","shortLead":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","id":"20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef578de7-1a8d-4c2f-8ab4-bfb3e93ef66e","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","timestamp":"2020. április. 08. 10:18","title":"Visszatartja az osztalékot a Mol és nagy kiadáscsökkentésbe kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","id":"20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc0bf14-22d0-472c-bde3-4cb5d6f027be","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 15:12","title":"Újabb középkorú, korábban egészséges áldozata van a koronavírusnak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karanténfilmet április végén láthatja majd a közönség. ","shortLead":"A karanténfilmet április végén láthatja majd a közönség. ","id":"20200408_Enyedi_Ildiko_a_sajat_otthonaban_forgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1303fa-f4c4-4d10-855b-c25994e214c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Enyedi_Ildiko_a_sajat_otthonaban_forgat","timestamp":"2020. április. 08. 09:14","title":"Enyedi Ildikó a saját otthonában forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","shortLead":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","id":"20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bb50ab-438e-4c85-b826-35b815096817","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","timestamp":"2020. április. 08. 11:21","title":"A koronavírus miatt csak jövőre jön a Rivian sokak által várt elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]