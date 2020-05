Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","shortLead":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","id":"20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99760bb-1549-41c3-8d84-683bb4f3b59b","keywords":null,"link":"/elet/20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","timestamp":"2020. május. 05. 12:49","title":"Egy magyar kislány mellett állt munkába Gofree, Európa első gluténjelző kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író Stephenie Meyer bejelentette, hogy 12 év után végre befejezi a nagysikerű regénysorozat folytatását, a Midnight Sunt. ","shortLead":"Az író Stephenie Meyer bejelentette, hogy 12 év után végre befejezi a nagysikerű regénysorozat folytatását, a Midnight...","id":"20200504_Folytatodik_a_vampirszerelem_erkezik_az_uj_Alkonyatkonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb5313-fa83-4dbf-8251-6fdedf548e20","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Folytatodik_a_vampirszerelem_erkezik_az_uj_Alkonyatkonyv","timestamp":"2020. május. 04. 17:27","title":"Folytatódik a vámpírszerelem: érkezik az új Alkonyat-könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","shortLead":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","id":"20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66384591-0aad-4894-8b42-dc46c0a039b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","timestamp":"2020. május. 06. 07:28","title":"Fáklyaként égett egy felhőkarcoló az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89228506-8560-4c29-9129-88e795a262a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót kétféle kivitelben, egy-, illetve két motorral lehet majd megrendelni.","shortLead":"A divatterepjárót kétféle kivitelben, egy-, illetve két motorral lehet majd megrendelni.","id":"20200506_500_kilometer_hatotavu_uj_kinai_villanyauto_jon_europaba_byd_tang_ev600","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89228506-8560-4c29-9129-88e795a262a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccef51ac-9205-478b-8a23-f0ddc35029f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_500_kilometer_hatotavu_uj_kinai_villanyauto_jon_europaba_byd_tang_ev600","timestamp":"2020. május. 06. 06:41","title":"500+ kilométer hatótávú új kínai villanyautó jön Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","shortLead":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","id":"20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa6dbf1-cbcb-43b0-9bfa-384a554d6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","timestamp":"2020. május. 05. 08:08","title":"Itthon is telefonos szoftverrel ellenőriznék a házi karantén betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ff62a2-a4fb-4da9-94cf-90db1a02cf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejegyeztette kijelző alá tett szelfikamerás mobil formaterveit, ami így egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz.","shortLead":"A Xiaomi bejegyeztette kijelző alá tett szelfikamerás mobil formaterveit, ami így egy lépéssel közelebb került...","id":"20200506_xiaomi_telefon_kijelzo_alatti_kamera_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ff62a2-a4fb-4da9-94cf-90db1a02cf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e998c-00ca-4919-b13a-3e9545393dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_xiaomi_telefon_kijelzo_alatti_kamera_szabadalom","timestamp":"2020. május. 06. 12:03","title":"Ilyen lehet a Xiaomi első mobilja, amelynél a kamera a kijelző alá kerül – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel bombák után kutatna a repülőtereken az Airbus.","shortLead":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel...","id":"20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca8ec6-5a77-4ab8-8572-41d42ecae5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","timestamp":"2020. május. 05. 09:03","title":"Bombákat kiszagolni képes \"medúzákkal\" szórná tele a reptereket az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f4aeb-95c2-41e1-990a-425a9a540c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csont nélkül igent mondott az erről szóló politikai nyilatkozatra a kormánykoalíció.","shortLead":"Csont nélkül igent mondott az erről szóló politikai nyilatkozatra a kormánykoalíció.","id":"20200505_isztambuli_egyezmeny_szavazas_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780f4aeb-95c2-41e1-990a-425a9a540c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716e77b-19e2-49f3-9192-e74186b32c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_isztambuli_egyezmeny_szavazas_parlament","timestamp":"2020. május. 05. 11:25","title":"Már meg is szavazta a Fidesz és a KDNP az isztambuli egyezmény elutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]