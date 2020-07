Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","shortLead":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","id":"20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681478d2-bec9-4134-9643-8b9d1ec97976","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","timestamp":"2020. július. 07. 05:27","title":"Szeles, esős, viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a60db-44cc-4405-9269-935b5f378d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket a budapesti Szent László kórházba vitték.","shortLead":"Az érintetteket a budapesti Szent László kórházba vitték.","id":"20200708_satoraljaujhely_tabor_koronavirus_fertozes_rakoczi_szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260a60db-44cc-4405-9269-935b5f378d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3ffbb7-7da6-4c35-b03a-03e6ae47717c","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_satoraljaujhely_tabor_koronavirus_fertozes_rakoczi_szovetseg","timestamp":"2020. július. 08. 14:27","title":"Egy magyar és egy délvidéki koronavírus-fertőzött volt a sátoraljaújhelyi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellie Goldstein fotója a divatmárka kozmetikai termékekkel foglalkozó brandjének legnépszerűbb posztja lett. ","shortLead":"Ellie Goldstein fotója a divatmárka kozmetikai termékekkel foglalkozó brandjének legnépszerűbb posztja lett. ","id":"20200707_A_Gucci_Downszindromas_modellje_tarolt_az_Instagramon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78148613-7d6b-4d58-b086-1f9614e2db88","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_Gucci_Downszindromas_modellje_tarolt_az_Instagramon","timestamp":"2020. július. 07. 11:53","title":"A Gucci Down-szindrómás modellje tarolt az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből – mondta az európai főügyész, Laura Codruta Kövesi egy vele készült interjúban.","shortLead":"Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből – mondta az európai főügyész, Laura Codruta...","id":"20200707_europai_fougyesz_laura_codruta_kovesi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1cb038-cfaf-4ba6-8c60-037f12e156f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_europai_fougyesz_laura_codruta_kovesi","timestamp":"2020. július. 07. 08:56","title":"Hiába nem csatlakoztunk, Magyarországon is indíthat vizsgálatokat az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Svéd kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes lenne megkérdőjelezni az állítást, amely szerint a mezőgazdaság az üvegházhatású gázok egyik fő kibocsátója.","shortLead":"Svéd kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes lenne megkérdőjelezni az állítást, amely szerint a mezőgazdaság...","id":"20200708_mezogazdasag_uveghazhatasugaz_klimavaltozas_szendioxid_gabona_fotoszintezis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff95ca87-8b61-44c8-a1c7-181b36fbd1a5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_mezogazdasag_uveghazhatasugaz_klimavaltozas_szendioxid_gabona_fotoszintezis","timestamp":"2020. július. 08. 18:26","title":"Mégsem akkora klímagyilkos a mezőgazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","shortLead":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","id":"20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e83c4d-eb98-4c9a-b748-2fb3b7d13e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","timestamp":"2020. július. 07. 05:53","title":"8,5 milliárd forinttal segíti meg az állam a mezőhegyesi ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő tartalmakat a platformról – így összegezték a Facebook vezetőségével tartott online találkozót azok a szervezetek, melyek bojkottra szólítottak fel ellene.","shortLead":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő...","id":"20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252884ed-b157-4ef3-a0bf-d9994bd1f715","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","timestamp":"2020. július. 08. 11:10","title":"A nagy Facebook-bojkott szervezői állítják: konkrét válaszok helyett porhintést kaptak Zuckerbergtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önkritikusan megjegyezte, hogy a Deep Purple jobban csinálja. ","shortLead":"Önkritikusan megjegyezte, hogy a Deep Purple jobban csinálja. ","id":"20200708_varga_mihaly_hammerworld_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07af3e1b-9dc3-41aa-a71f-c6f12a1474ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_varga_mihaly_hammerworld_interju","timestamp":"2020. július. 08. 12:22","title":"Varga Mihály gitározva jelentette be, hogy interjút adott a HammerWorldnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]