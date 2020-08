Számtalan nemzedéken át azt hitették el velünk, hogy a boldogság a siker körül kering. Ha elég keményen dolgozunk, akkor sikeresek leszünk, és ha elértük a sikert, az majd boldoggá tesz. A pozitív pszichológia kutatási eredményei szerint azonban valójában ennek éppen az ellenkezője igaz. Amikor boldogok vagyunk, és pozitív a beállítottságunk, a hangulatunk, akkor okosabbak, motiváltabbak és – következésképpen – sikeresebbek vagyunk.

Persze boldognak lenni nem könnyű

Nyilvánvaló, hogy vannak, akik természetükből fakadóan pozitívan gondolkodnak. De mi van azokkal, akik nem tartoznak ebbe a csoportba? A jó hír az, hogy a boldogság nem egy puszta hangulat – inkább egyfajta munkaethosz. A tudósok régen azt gondolták, a boldogság teljesen örökletes tényező (amelyet egy genetikailag meghatározott „alapérték” diktál). Szerencsére azóta felfedezték, hogy sokkal több befolyásunk van saját érzelmi jóllétünkre, mint korábban hittük. Mindannyian rendelkezünk egy bizonyos boldogságalapszinttel, de kellő erőfeszítéssel ezt az alapszintet tartósan megemelhetjük.

A következőkben bemutatunk néhány jól bevált módszert a hangulatunk javítására, és arra, hogyan emeljük meg a nap során a boldogságszintünket. A felsorolt tevékenységek azonban nemcsak pozitív érzések azonnali hatását eredményezik, és pillanatnyi teljesítményünket javítják. Ha rendszeresen végezzük őket a mindennapokban, bizonyítottan segítenek a boldogságunk alapszintjét is tartósan megemelni.

1. Meditáljunk!

Az idegtudósok szerint azoknak a szerzeteseknek, akik éveken át kitartóan meditálnak, fizikailag megnő az az agyterület, amely a boldogságérzésért leginkább felelős. De nem kell éveket tölteni a világtól elzárt cölibátusban ahhoz, hogy javulást éljünk meg. Elég, ha napi öt percet szánunk rá, hogy figyeljük, hogyan áramlik a levegő a tüdőnkbe és hogyan áramlik ki. A meditáció gyakorlást igényel, ugyanakkor ez az egyik leghatásosabb boldogságintervenció. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a meditációt követő percekben nyugalmat, elégedettséget, ugyanakkor megnövekedett tudatosságot és empátiát élünk meg. A rendszeres meditálással maradandóan újra lehet huzalozni az agyunkat oly módon, hogy az általános boldogságszint megemelkedjék, csökkenjen a stressz, sőt még az immunrendszer működése is javuljon.

2. Találjunk valamit, amit nagyon várunk!

Egy kutatás szerint, pusztán attól, hogy a résztvevők a kedvenc filmjükre gondoltak, 27%-kal megemelkedett az endorfinszintjük. Gyakran előfordul, hogy egy tevékenység legörömtelibb része a várakozás és a tervezgetés. Ha jelenleg nem tudunk szabadságot kivenni, vagy még egy estét sem tudunk felszabadítani, hogy elmenjünk valahová a barátainkkal, írjunk be valamit a naptárba, még akkor is, ha arra csak egy hónap vagy egy év múlva kerül sor. Így ha bármikor egy kis adag boldogságra lenne szükségünk, elég ezt az időpontot felidézni. Amikor az ilyen jövőbeli jutalmainkat várjuk, agyunk boldogságközpontja ugyanúgy működésbe lép, mint amikor a jutalmat megkapjuk.

3. Cselekedjünk jót!

Empirikus kutatások hosszú sora mutatta ki, hogy az altruista cselekedetek csökkentik a stressz-szintünket, és erősen hozzájárulnak a mentális egészségünkhöz. Sonja Lyubomirsky vezető kutató és a The How of Happiness (Hogyan legyünk boldogok) című könyv szerzője szerint azok, akiket felkértek, hogy a nap során hajtsanak végre öt jó cselekedetet, sokkal jobb kedvről számoltak be, mint a kontrollcsoportok. Sőt ez az érzés jóval a gyakorlat után, még több napon keresztül is megmaradt. Ezt mi is kipróbálhatjuk, ha kiválasztunk a héten egy napot, és odafigyelünk rá, hogy öt jó cselekedetet végrehajtsunk. Fontos, hogy ezek szándékos és tudatos tettek legyenek. Nem elég, ha pusztán végigtekintjük az előző 24 órát, és utólag nevezzük ki a jó cselekedeteket. („Ja, igen, előreengedtem azt a pasit, aki jött ki a bankból. Az rendes volt tőlem.”)

4. Sugározzunk pozitív hangulatot a környezetünk felé!

A környezetünket nem mindig mi magunk határozzuk meg, de bizonyos lépéseket megtehetünk, hogy pozitív hangulatot hozzunk bele. Azok a munkatársak, akik szeretteik fotóival tapétázzák ki az asztaluk környékét, nem puszta dekorációs célból teszik: gondoskodnak róla, hogy ahányszor arrafelé néznek, egy löket pozitív érzést éljenek át. De ha csak annyit teszünk, hogy egy derült napon pár percre kilépünk az irodából, az is nagyon sokat ér. Környezetünk átalakításával a negatív hatásokat is meg tudjuk szűrni. Ha a folyamatosan változó tőzsdeárfolyam-számoktól szétdurran az agya, ahányszor ránéz, hát kapcsolja ki a CNBC-t! És ha már itt tartunk: egyébként is érdemes kevesebbet tévézni. A vizsgálatok azt mutatják, minél kevesebbet nézünk negatív hangulatú tévéműsorokat, főként erőszakos cselekményeket, annál boldogabbak leszünk. Ez nem azt jelenti, hogy el kell szigetelni magunkat a valóságtól, vagy szemet hunyni a problémák felett. A pszichológusok szerint aki kevesebbet néz tévét, az valójában pontosabban ítéli meg az élet veszélyeit és örömeit, mint azok, akik a tízórás híradóból minden este begyűjtik napi bűntényadagjukat.

5. Sportoljunk!

A sport boldogsághormonokat szabadít fel a szervezetben, amelyeket endorfinoknak nevezünk. Ez azonban messze nem az egyedüli haszna a sportnak. A fizikai igénybevétel számos más csatornán keresztül is javítja a hangulatot és fokozza a munkateljesítményt, hiszen motiváltabbá tesz, kompetensnek és erősnek érezzük magunkat, csökkenti a stresszt és a szorongást és segít flow-ba kerülni – ezen a teljes belefeledkezésnek azt az érzését értjük, amelyet a legtermékenyebb óráinkban élünk meg. A testi igénybevétel ráadásul nemcsak hatásos, de kimondottan tartós hangulatjavító. Sétáljunk, biciklizzünk, fussunk, játsszunk, nyújtsunk, ugrókötelezzünk vagy pogózzunk – mindegy: fő, hogy mozogjunk!

6. Költsünk élményekre!

A szólással ellentétben igenis lehet pénzen boldogságot venni, de csak akkor, ha arra használjuk, hogy csináljunk valamit, ahelyett, hogy egyszerűen csak beszereznénk valamit. Luxury Fever (Luxusláz) című könyvében Robert Frank elmagyarázza, hogy míg az anyagi javakból nyert öröm idegesítően tünékeny, ha élményekre – és főként másokkal is megosztott élményekre – költjük a pénzünket, az olyan pozitív érzéseket ad, amelyek értékesek, értelmesek és jóval maradandóbbak. Az is emeli a boldogságszintünket, ha másokra költünk – ezt proszociális költekezésnek nevezik.

7. Gyakoroljuk erősségeinket!

Mindenkinek van egy terület az életében, amelyben kiemelkedő. Lehet, hogy ön nagyon jó tanácsokat tud adni, vagy remekül bánik kisgyerekekkel, vagy pillanatok alatt fantasztikus almás palacsintát tud készíteni. Ahányszor ezt a képességünket használjuk, bármi legyen is az, valósággal elönt az ezzel járó pozitív érzés. Ha azt érezzük, nagyon ránk férne egy kis boldogság, vegyük elő azt a képességünket, amelyet már rég nem használtunk. Kiemelkedő képességünk használatánál is jutalmazóbb viszont, ha a jellemünk valamely erősségét tudjuk megélni – egy olyan vonást, amely valónk lényegéhez tartozik.

A fenti cikk Achor Shawn Boldogság mint versenyelőny című könyvének szerkesztett részlete. A könyvet itt rendelheti meg kedvezménnyel.