Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak az ilyen készülékek, így egyre több gyártó áll be a sorba.","shortLead":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak...","id":"20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db729cba-d293-4236-a208-e376d55c1c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","timestamp":"2018. október. 10. 13:33","title":"Nem lesz olcsó, de a Porsche-rajongók kedvelni fogják az új OnePlus-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181009_Ilyen_egy_eletben_csak_egyszer_jon_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85333f-c74c-4968-940f-737e4063b029","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Ilyen_egy_eletben_csak_egyszer_jon_ossze","timestamp":"2018. október. 09. 13:42","title":"Ilyen egy életben csak egyszer jön össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis segít, hogy a leírt szövegeket könnyebben megjegyezze az olvasó. 400 diákon tesztelték, meglepő eredmény született. \r

","shortLead":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis...","id":"20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79675e3-30d9-47f1-bf89-ecb3b9728861","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","timestamp":"2018. október. 10. 08:03","title":"Próbálja ki: ha ezzel a betűtípussal nyomtat ki valamit, könnyebben megjegyzi majd a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181011_Igy_is_lehet_a_Ripost_bemutatja_a_nem_budos_nem_utcan_lako_hajlektalant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd82cf0-ace9-456a-9673-dde504b0d680","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Igy_is_lehet_a_Ripost_bemutatja_a_nem_budos_nem_utcan_lako_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 11. 09:59","title":"Így is lehet: a Ripost bemutatja a nem büdös, nem utcán lakó hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag felturbózott dokumentumfilmmel készült az évfordulóra.","shortLead":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag...","id":"20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2033f5-df99-444e-a8ff-cd103ce71095","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","timestamp":"2018. október. 10. 10:56","title":"A Gyűrűk Ura rendezője kiszínezte az első világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbf45b8-cc64-4365-85d3-52aca3a7e7db","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hős utca és a Pongrác út kereszteződésénél történt a baleset. ","shortLead":"A Hős utca és a Pongrác út kereszteződésénél történt a baleset. ","id":"20181009_Halalra_gazoltak_egy_embert_a_Hos_utcanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fbf45b8-cc64-4365-85d3-52aca3a7e7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389dc59e-1e8b-4d3c-a036-62c6bdd09e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_Halalra_gazoltak_egy_embert_a_Hos_utcanal","timestamp":"2018. október. 09. 21:05","title":"Halálra gázoltak egy embert a Hős utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége? A szakértők szerint a lakásárak növekedése addig fog folytatódni, míg be nem hozzák a 2008–2013-as visszaesést, és fel nem zárkóznak a régió fővárosainak áraihoz. ","shortLead":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége...","id":"20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d3777-e493-4751-a0b0-d6c110c64361","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","timestamp":"2018. október. 11. 12:32","title":"Ezért drágulnak majd még tovább a budapesti lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]