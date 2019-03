Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán, sokadjára az elmúlt napokban, ellenérzéseket váltva ki ezzel a republikánus politikusok körében is.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán...","id":"20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e93d4-031d-412d-af8c-93bd3ca618db","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","timestamp":"2019. március. 21. 09:38","title":"Trump megint beleszállt a már halott John McCainbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","shortLead":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","id":"20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea40d60-ac94-4161-9575-806ec1b0a9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","timestamp":"2019. március. 20. 18:07","title":"Nyolc hónapig nem jár a vonat, mert építik a BMW-gyárat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Háromszázmilliárd forintból mezőgazdasági komplexumot építenek a befuccsolt Eurovegas helyén. 