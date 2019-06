Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul az autópálya is drágább.","shortLead":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul...","id":"20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c5800c-18b8-4c5d-96b4-8ef8491d1c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","timestamp":"2019. június. 23. 10:36","title":"Nagy meglepetés érheti a nyaralni induló autósokat a szomszédos országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első cseppfolyósított gáz töltőállomás Szigetszentmiklóson épült.","shortLead":"Az első cseppfolyósított gáz töltőállomás Szigetszentmiklóson épült.","id":"20190625_Megnyilt_az_elso_magyar_LNGkut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a7df8-ca98-4a17-9361-0e046e951a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Megnyilt_az_elso_magyar_LNGkut","timestamp":"2019. június. 25. 07:01","title":"Már Magyarországon is lehet LNG-kútnál tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","shortLead":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","id":"20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eba5b6-cfb5-403c-8f81-2c5c53413572","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","timestamp":"2019. június. 24. 19:01","title":"620 millió forintért őrizheti a Valton a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","shortLead":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","id":"20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aceee3b-b5b5-4abf-b616-87006c21cd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","timestamp":"2019. június. 24. 21:50","title":"A tulajdonos szerint ellopták a kengurukat a budai hotelből, a rendőrség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190624_aszex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df221e-d812-4a11-af94-f02d1a73c933","keywords":null,"link":"/elet/20190624_aszex","timestamp":"2019. június. 24. 19:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség még nem erősítette meg a hírt, de a dél-koreai sajtó szerint már folyik az azonosítás.","shortLead":"A rendőrség még nem erősítette meg a hírt, de a dél-koreai sajtó szerint már folyik az azonosítás.","id":"20190623_Megtalalhattak_a_Hableanybaleset_egy_ujabb_aldozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e60245b-e183-4007-9f87-2f1f0566b76c","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Megtalalhattak_a_Hableanybaleset_egy_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 23. 15:03","title":"Megtalálhatták a Hableány-baleset egy újabb áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c82a6d-ab54-4c73-a70b-e3fd7013ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha újjá kell születni, ez egy nem rossz irány. ","shortLead":"Ha újjá kell születni, ez egy nem rossz irány. ","id":"20190624_sorozo_tuzoltoauto_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c82a6d-ab54-4c73-a70b-e3fd7013ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4e5cea-79b5-4973-ac65-49422714e261","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_sorozo_tuzoltoauto_atalakitas","timestamp":"2019. június. 24. 14:35","title":"Tízcsapos guruló söröző lett ez az öreg tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719acf71-428c-4e18-8e87-e5a7fa1128fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország hírügynöksége, a KCNA.","shortLead":"Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország...","id":"20190623_Trump_es_Kim_a_ket_jobarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=719acf71-428c-4e18-8e87-e5a7fa1128fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16626ba8-b002-4acf-82f0-f9b0b3cdac08","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_es_Kim_a_ket_jobarat","timestamp":"2019. június. 23. 21:16","title":"Trump és Kim, a két jóbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]