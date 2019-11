Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai kiskereskedelmi portált már jegyzik New Yorkban.","shortLead":"A kínai kiskereskedelmi portált már jegyzik New Yorkban.","id":"20191115_500_millio_reszvenyt_bocsat_ki_az_Alibaba_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82af347-229f-4688-ba78-37f43e782c2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_500_millio_reszvenyt_bocsat_ki_az_Alibaba_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"500 millió részvényt bocsát ki az Alibaba Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","shortLead":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","id":"20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a3d87d-bc9c-4603-982e-7a4efdb577e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","timestamp":"2019. november. 14. 18:48","title":"7,4-es földrengés volt Indonéziában, cunamiriadót hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra születtünk”.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra...","id":"20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3887feb-393b-4570-a07e-bce3a2134145","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 15. 13:10","title":"Mészöly: A labdarúgás nem halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","shortLead":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","id":"20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56894aa3-28fe-4885-bdc4-e360c0926167","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 14. 12:53","title":"Két fideszes képviselő besegítene a stadionépítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e076042-c070-4961-ab98-6809327bf19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bulinegyed legendás szórakozóhelye november 24-én nyit ki utoljára.","shortLead":"A bulinegyed legendás szórakozóhelye november 24-én nyit ki utoljára.","id":"20191114_bezaras_ellatokert_bulinegyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e076042-c070-4961-ab98-6809327bf19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615db696-bc5a-4db6-b172-423e9bffb265","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_bezaras_ellatokert_bulinegyed","timestamp":"2019. november. 14. 16:29","title":"Közel tíz év után bezár az Ellátókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa5bed6-4a8f-46d8-b808-7bf48d2e4473","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy komáromi férfi hagyott el egy pénzzel teli borítékot Tatabányán.","shortLead":"Egy komáromi férfi hagyott el egy pénzzel teli borítékot Tatabányán.","id":"20191115_Ketmillio_forintot_adott_at_a_rendorsegnek_a_becsuletes_megtalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa5bed6-4a8f-46d8-b808-7bf48d2e4473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b6ceb-277f-42f1-8dc4-bcb99aa070c6","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Ketmillio_forintot_adott_at_a_rendorsegnek_a_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. november. 15. 14:59","title":"Kétmillió forintot adott át a rendőrségnek a becsületes megtaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni az ellenzéki képviselők életét a Parlamentben. Ezt mondta Hadházy Ákos a tervezett házszabály-módosításról, amit már Lex Hadházyként emlegetnek. A beszélgetést egyik kollégánk \"zavarta meg\", mikor egy a képviselőtől vett idézetet tartott be elé a felvétel közben. \r

\r

","shortLead":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni...","id":"20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aed92a-364a-412b-b93b-c7215b77a3fb","keywords":null,"link":"/360/20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","timestamp":"2019. november. 13. 16:30","title":"Videó: Reagált Hadházy a parlamenti szigorra, közben őt is táblával zavartuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai...","id":"20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355c16af-ad92-4ee6-be0c-78ad7ea25adb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","timestamp":"2019. november. 14. 09:18","title":"Elismerte az önjelölt bolíviai elnököt az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]