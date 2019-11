Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","shortLead":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","id":"20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e0db7-7ee5-4811-ae4a-c80a2b398ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","timestamp":"2019. november. 05. 15:08","title":"Állva tiltakoztak a ligetvédők a Fővárosi Közgyűlésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Bond most kevésbé elegáns, mint azt megszokhattuk.","shortLead":"James Bond most kevésbé elegáns, mint azt megszokhattuk.","id":"20191104_Daniel_Craig_maga_a_megtestesult_ferfiassag_az_uj_James_Bondfilm_elso_kepkockajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180e4e85-8289-43c6-8201-210ee393844f","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Daniel_Craig_maga_a_megtestesult_ferfiassag_az_uj_James_Bondfilm_elso_kepkockajan","timestamp":"2019. november. 04. 11:05","title":"Daniel Craig maga a megtestesült férfiasság az új James Bond-film első képkockáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb fejlesztőket egyaránt érintve, egyúttal megváltoztatva az alkalmazáshoz kapcsolódó csillagok számát is.","shortLead":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb...","id":"20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92738bda-aa72-4561-aa74-14ee3ab32312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","timestamp":"2019. november. 04. 15:03","title":"Gondban a fejlesztők: sok millió értékelés tűnt el az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","id":"20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5025f816-82ca-46c5-8b57-cc0dce7369e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","timestamp":"2019. november. 05. 10:47","title":"A világ összes mézének harmadát eszik meg az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek parancsot adni az okoshangszórónak.","shortLead":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek...","id":"20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef3fb0-0110-442c-b262-e0ded5250874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","timestamp":"2019. november. 05. 09:03","title":"Videó: Komoly baj van az okoshangszórókkal, filléres trükkel lehet átverni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a New York Timesba írt hosszabb cikkben védi meg álláspontját, és még tovább fejtegeti, miért rosszak ezek a filmek.","shortLead":"A rendező a New York Timesba írt hosszabb cikkben védi meg álláspontját, és még tovább fejtegeti, miért rosszak ezek...","id":"20191105_Marctin_Scorsese_Marvel_szuperhos_szuperhosfilmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba2f16e-cd77-4ddc-a3f0-ff3e7dcfc168","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Marctin_Scorsese_Marvel_szuperhos_szuperhosfilmek","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Nem áll le Scorsese a Marvel-filmek ekézésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka, amelyet Nino Cerruti tett naggyá fél évszázaddal ezelőtt. Most eljött az ideje annak, hogy a műgyűjtők szűk körén túl a szélesebb közvélemény is megismerkedjen egy másik Cerrutival, nevezetesen a műgyűjtő Francesco Federico Cerrutival. Neve hazájában eddig is jól csengett, mert bár gyűjtőként rendkívül visszahúzódó volt, az ehhez szükséges tőkét az apja által 1925-ben alapított, de már neki köszönhetően piacvezetővé vált, közismert könyvkötőcég alapozta meg, főként a telefonkönyvbizniszben. Élete csaknem egy évszázadot ívelt át: 1922-ben született Genovában, és 2015-ben halt meg Torinóban. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka...","id":"20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c39976-3311-482f-aa4d-b908ae8a7a33","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","timestamp":"2019. november. 04. 15:19","title":"A magányos könyvkötő villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők petícióban válaszoltak. ","shortLead":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők...","id":"20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc50855-44c0-46dd-bbbe-3e24d48e8412","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","timestamp":"2019. november. 05. 14:05","title":"A Radnóti, az Örkény és a Katona tagjai is kiálltak a szivárványzászló-égetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]