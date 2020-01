Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","id":"20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfb2287-b3d1-4914-9c20-2dc2bd382982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","timestamp":"2020. január. 24. 22:01","title":"Brexit: Boris Johnson aláírta a kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem normál méretű.","shortLead":"Hanem normál méretű.","id":"20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ecb600-4c67-431b-b423-3bbbe64b4529","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","timestamp":"2020. január. 24. 10:45","title":"Tényleg meghosszabbítják Felcsúttól Bicskéig, de nem kisvasút épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy ki kell-e hirdetni a globális vészhelyzetet a kínai koronavírus miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy ki kell-e hirdetni a globális...","id":"20200124_koronavirus_kina_megbetegedes_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b2fc7c-1bb0-4de4-8682-78e562b674b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_koronavirus_kina_megbetegedes_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2020. január. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a WHO szerint még nincs globális vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a Safari böngésző következő verziójából már teljesen kiveszi a Flash támogatását – ami egyébként 2020 végével megszűnik.","shortLead":"Az Apple a Safari böngésző következő verziójából már teljesen kiveszi a Flash támogatását – ami egyébként 2020 végével...","id":"20200123_adobe_flash_safari_bongeszo_tamogatas_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48546959-351d-43c6-bb29-2df4ec2ad9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_adobe_flash_safari_bongeszo_tamogatas_apple","timestamp":"2020. január. 23. 17:03","title":"Újabb szög került a Flash koporsójába, az Apple verte bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38644b04-5b02-4a9e-a9d4-d186d755e313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházból vitték haza az erdőkertesi késelőt a rendőrök, amikor az két járőrre támadt. Az apja szerint a fia nem bűnöző alkat.","shortLead":"A kórházból vitték haza az erdőkertesi késelőt a rendőrök, amikor az két járőrre támadt. Az apja szerint a fia nem...","id":"20200123_Erdokertesi_keseles_Epp_hazafele_vittek_a_rendorok_a_tamadot_amikor_elokerult_a_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38644b04-5b02-4a9e-a9d4-d186d755e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f2dc53-4053-4b3c-8a4e-ff35baf15cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Erdokertesi_keseles_Epp_hazafele_vittek_a_rendorok_a_tamadot_amikor_elokerult_a_kes","timestamp":"2020. január. 23. 17:54","title":"Erdőkertesi késelés: hazafelé vitték a rendőrök a támadót, amikor előkerült a kés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7fb35c-8e82-41ce-a38c-678f2d07cc71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin szerint már nem egy centire, hanem kilométerekre vannak a Néppárt egyes részeitől. Heteken belül dönteni kell, hogy közösen folytatják-e az Európai Néppárttal, ha szakítanak, akkor nem lépnek be Salviniék frakciójába.","shortLead":"Novák Katalin szerint már nem egy centire, hanem kilométerekre vannak a Néppárt egyes részeitől. Heteken belül dönteni...","id":"20200124_Novak_Heteken_belul_dontest_kell_hozni_a_Fidesz_nepparti_tagsagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7fb35c-8e82-41ce-a38c-678f2d07cc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cc43fa-36e6-4f84-8fce-ceaffc1bfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Novak_Heteken_belul_dontest_kell_hozni_a_Fidesz_nepparti_tagsagarol","timestamp":"2020. január. 24. 19:35","title":"Novák: Heteken belül döntést kell hozni a Fidesz néppárti tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e76599-6937-467f-9d28-059658f8e103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esztergomi gyárban készülő új lágyhibrid modell első példányai hamarosan megérkeznek a kereskedésekbe.","shortLead":"Az esztergomi gyárban készülő új lágyhibrid modell első példányai hamarosan megérkeznek a kereskedésekbe.","id":"20200123_hibrid_suzuki_sx4_scross_ara_alapar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e76599-6937-467f-9d28-059658f8e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699479c8-2402-420a-a2ad-d6c11f88abc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_hibrid_suzuki_sx4_scross_ara_alapar","timestamp":"2020. január. 23. 13:21","title":"5 millió forint felett nyit a hibrid Suzuki SX4 S-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]