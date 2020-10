Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a4d77e1-a189-4bd5-9e7f-8325813f6562","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"130 halottja van eddig a Molave tájfun tombolásának.

","shortLead":"130 halottja van eddig a Molave tájfun tombolásának.

","id":"20201029_Vietnam_Molave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4d77e1-a189-4bd5-9e7f-8325813f6562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec751ef0-ab66-465e-9ebd-af140f3fa824","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Vietnam_Molave","timestamp":"2020. október. 29. 11:29","title":"Az elmúlt húsz év egyik legnagyobb vihara pusztít Vietnámban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eszköz februárban éri el a vörös bolygót, és egy teljes marsi évet, 687 földi napot tölt el rajta. A munka fontos: a robot az élet jeleit kutatja majd.","shortLead":"Az eszköz februárban éri el a vörös bolygót, és egy teljes marsi évet, 687 földi napot tölt el rajta. A munka fontos...","id":"20201028_nasa_robot_mars_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe386b-218a-4ae3-9908-00fd6c2ce283","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_nasa_robot_mars_perseverance","timestamp":"2020. október. 28. 14:03","title":"Félúton jár a Mars felé az új NASA-robot, amire igen fontos küldetést bíztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítják az osztrák–magyar gázcsövet, de hogy pontosan mi miatt, azt nem tudni.","shortLead":"Javítják az osztrák–magyar gázcsövet, de hogy pontosan mi miatt, azt nem tudni.","id":"20201029_lebeny_osztrak_magyar_gazvezetek_gaz_fgsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7ca918-a8fe-4673-b8a0-1876e337d04f","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_lebeny_osztrak_magyar_gazvezetek_gaz_fgsz","timestamp":"2020. október. 29. 15:51","title":"Egy elromlott vezeték miatt kevesebb gáz jön az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fuvarozó cég vezetőjét letartóztatták, a NAV 55 teherautót és két luxusautót is lefoglalt.","shortLead":"A fuvarozó cég vezetőjét letartóztatták, a NAV 55 teherautót és két luxusautót is lefoglalt.","id":"20201030_tartozas_utdij_birsag_fuvarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffffe12-cac2-4dad-8cf0-1c70716d7874","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_tartozas_utdij_birsag_fuvarozas","timestamp":"2020. október. 30. 11:24","title":"Egymilliárdos tartozást hozott össze be nem fizetett útdíjakból egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 beteg és 21 dolgozó érintett, 12 műtétet kellett lemondani – közölte a Szent Margit Kórház.","shortLead":"52 beteg és 21 dolgozó érintett, 12 műtétet kellett lemondani – közölte a Szent Margit Kórház.","id":"20201029_Szent_Margit_Korhaz_sebeszet_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9f54d2-e1f0-463f-bb37-0861ba03b9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Szent_Margit_Korhaz_sebeszet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 09:25","title":"Lezárták a Szent Margit Kórház sebészetét a koronavírus-fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette a YouTube-hoz kitalált új fejlesztéseit a Google. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös: egyszerűbb használatot hoznak.","shortLead":"Élesítette a YouTube-hoz kitalált új fejlesztéseit a Google. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös...","id":"20201029_youtube_mobil_funkciok_gesztusvezerles_feliratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0980c9ae-78d6-40b2-b706-358b12408f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_youtube_mobil_funkciok_gesztusvezerles_feliratok","timestamp":"2020. október. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a mobilján, öt új funkciót is talál benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét. A sajátos személyzeti politika önkényes kormányzati döntésekkel párosul.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201029_Erodfitogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1f4b1-ea7a-4586-af22-13e7dd835ee4","keywords":null,"link":"/360/20201029_Erodfitogtatas","timestamp":"2020. október. 29. 06:30","title":"Mészáros és egy 31 éves modell már feltűnt a Citadellánál, kérdés, marad-e a Szabadság-szobor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","id":"20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abc7c22-46c3-4d05-91fa-c000e4bded3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 20:20","title":"Orbán Viktor videokonferencián egyeztetett a járvány kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]