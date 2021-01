Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5e4fd43-3718-4c61-a817-08070e09ab21","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A találmány majdnem kétszáz éves, és a nagyon mély hűtés mellett használható még színpadi kellékként, szemölcseltávolításra, fűtésszerelésre és esőcsinálásra. ","shortLead":"A találmány majdnem kétszáz éves, és a nagyon mély hűtés mellett használható még színpadi kellékként...","id":"20210116_whisky_szarazjeg_oltas_szallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e4fd43-3718-4c61-a817-08070e09ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b58ef7-75b5-4fd9-b9f8-a6e33d852fd4","keywords":null,"link":"/360/20210116_whisky_szarazjeg_oltas_szallitasa","timestamp":"2021. január. 16. 16:00","title":"A katonaorvos whiskyjének is köszönhetjük, hogy van szárazjég az oltás szállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt, és mentőhelikopter segítségével visszatért a szárazföldre.","shortLead":"Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt, és mentőhelikopter segítségével...","id":"20210116_Rakonczay_feladni_kenyszerult_oceanatkelesi_kiserletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917494e6-f01a-4881-be91-be91b0602517","keywords":null,"link":"/elet/20210116_Rakonczay_feladni_kenyszerult_oceanatkelesi_kiserletet","timestamp":"2021. január. 16. 21:47","title":"Rakonczay feladni kényszerült óceánátkelési kísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése. Indiában, a csevegőszolgáltatás egyik legnagyobb piacán most komoly jogi lépéseket fontolgatnak.","shortLead":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése...","id":"20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd32ed-89fb-4891-8d28-7a74905580ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","timestamp":"2021. január. 17. 10:03","title":"Perre vinnék a WhatsApp változtatásait a 400 millió felhasználós Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Új csúcsra repítette az államadósságot a Covid elleni védekezés jegyében az Orbán-kormány, majdnem akkora terhet hagyva az utódjára – netán saját magára –, mint amekkorát 2010-ben örökölt. ","shortLead":"Új csúcsra repítette az államadósságot a Covid elleni védekezés jegyében az Orbán-kormány, majdnem akkora terhet hagyva...","id":"202102__deficitrekord__allamadossagcsucs__valasztasi_kassza__amit_ma_elkolthetsz_ne_halaszd_holnapra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e32510-5704-4850-8999-64d4f5f6c212","keywords":null,"link":"/360/202102__deficitrekord__allamadossagcsucs__valasztasi_kassza__amit_ma_elkolthetsz_ne_halaszd_holnapra","timestamp":"2021. január. 16. 07:00","title":"A járványra fogják, de már a 2022-es választások miatt szórják a pénzt Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","shortLead":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","id":"20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9b898-d36e-4304-b94b-011339654d13","keywords":null,"link":"/360/20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","timestamp":"2021. január. 16. 09:00","title":"Financial Times: Szembe kell nézni Trump fájdalmas örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","shortLead":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","id":"20210116_trump_iran_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d02934-4895-48b6-b1a7-776d482791f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_trump_iran_szankciok","timestamp":"2021. január. 16. 14:31","title":"Már csak napjai vannak Trumpnak, mégis újabb szankciókat hozott Irán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti a Pfizer-BioNTech szállítmányok késése. A halottak száma meghaladta a 82 ezret.","shortLead":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti...","id":"20210117_Kesnek_az_oltasok_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813533f-2d9f-49d0-8435-23bf14b4ef21","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Kesnek_az_oltasok_Olaszorszagban","timestamp":"2021. január. 17. 19:33","title":"Késnek az oltások Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]