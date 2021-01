Nincs már elég idő a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervek megváltoztatására, és a lakosság véleményét sem tudják meghallgatni, mivel az átalakításra szánt kormányzati támogatást 2021 végéig lehet csak felhasználni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A BKK ezzel Vitézy Dávid múlt héten megfogalmazott kritikáira is reagált, amely szerint hogy a felújítást semmilyen társadalmi vita és egyeztetés nem előzte meg. Az állami Budapest Fejlesztési Központ vezetője bejegyzésében azt is kifogásolta, hogy a tervek szerint nem helyeznék át a térre a 28-as, 37-es és 62-es villamosok végállomását a Népszínház utcából, a járatok ma is csak hosszú sétával érhető el a metró felől.

A BKK most azt írta, hogy a villamos átvezetésére szintén nem áll elég idő rendelkezése, és az anyagi keret sem fedezi azt.

"Ettől függetlenül a Rákóczi úti villamoshoz való csatlakozást a jelenlegi felújítási terv – minden ellenkező híresztelés ellenére – szem előtt tartja" – írta a BKK.

A vállalat közleményében megjegyzi, hogy a Blaha Lujza tér felújításához nyújtott egymilliárd forintos kormányzati támogatás csak 2021-ben használható fel, a projekt állami támogatásáról szóló szerződést nem hajlandók 2021. év végénél tovább hosszabbítani.

Ez nemcsak a már elfogadott tervek átrajzolására, de a lakosság véleményének meghallgatására, a velük folytatott párbeszédre sem nyújt kellő időt a főváros vezetésének"

– írták.

A Blaha Lujza tér felújítása a tervek szerint 2021-ben kezdődik, és körülbelül másfél évet vesz igénybe. A felújítás 2,67 milliárd forint összegű forrását a Fővárosi Önkormányzat és a kormány biztosítja. Az átépítés során többek között több kulturális célokat szolgáló épület és rendezvényhelyszín épülne meg, felújítanák a Színházi emlékkövet és a 60-as évek óta működő Gomba szökőkutat is. A tervek szerint új gyalogos-átkelőhelyek jönnek létre, és felújítják az aluljárót is, a jelenlegi értékes fák megtartása mellett pedig több mint 65 új fa kap helyet.