[{"available":true,"c_guid":"56b80893-b6cc-4cbf-826b-f919d369de08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorának adott szokásos péntek reggeli interjút. Tárgyalnak, de még nem tudni, mennyi oltóanyag jön Kínából vagy Oroszországból, új időszámítás viszont csak akkor kezdődhet, ha senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorának adott szokásos péntek reggeli interjút...","id":"20210122_orban_radiointerju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b80893-b6cc-4cbf-826b-f919d369de08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e545ebd-c6cb-44ec-aedd-ed94c94ee303","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_orban_radiointerju","timestamp":"2021. január. 22. 08:07","title":"Orbán Viktor: Nem tudjuk addig a korlátozásokat feloldani, amíg nincs tömeges oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Válasz Online-t perelte be az üzletember.","shortLead":"A Válasz Online-t perelte be az üzletember.","id":"20210122_Amikor_Meszaros_Lorinc_ertesul_hogy_kozszereplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb54989c-c08f-41e0-b5ee-2fcfd9b2a6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Amikor_Meszaros_Lorinc_ertesul_hogy_kozszereplo","timestamp":"2021. január. 22. 15:57","title":"A Kúria ítéletéből tudta meg Mészáros Lőrinc, hogy közszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt, az NNK végzi a további vizsgálatokat.","shortLead":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt...","id":"20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa4fa35-3d74-424f-8f19-9316c8dcfc4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","timestamp":"2021. január. 22. 11:44","title":"OGYÉI-főigazgató: Itt nincs politika, szakmai munka folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353b810-618f-49e9-8664-dc5e621bfd52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összegből akár négy darab vadonatúj Lada, és akár egy új \"nyugati\" prémiumautó is kijönne.","shortLead":"Az összegből akár négy darab vadonatúj Lada, és akár egy új \"nyugati\" prémiumautó is kijönne.","id":"20210123_16_millio_forintot_kernek_egy_12_azaz_tizenket_kilometert_futott_regi_ladaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9353b810-618f-49e9-8664-dc5e621bfd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260e446-503e-44aa-a071-38cb0a65e16a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_16_millio_forintot_kernek_egy_12_azaz_tizenket_kilometert_futott_regi_ladaert","timestamp":"2021. január. 23. 06:41","title":"16 millió forintnyi rubelt kérnek egy 12, azaz tizenkettő kilométert futott régi Ladáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5dc5b1-8a2a-41b2-9e4a-c2bf5cfeb1b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi börtönben is ült, szabadulása után rögtön szobát foglalt.\r

","shortLead":"A férfi börtönben is ült, szabadulása után rögtön szobát foglalt.\r

","id":"20210122_Almentos_fosztott_ki_tobb_magyar_vendeghazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc5dc5b1-8a2a-41b2-9e4a-c2bf5cfeb1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f99eeb7-e417-45b5-860a-060019805e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Almentos_fosztott_ki_tobb_magyar_vendeghazat","timestamp":"2021. január. 22. 05:57","title":"Álmentős fosztott ki több magyar vendégházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c88e79-d6ea-4fbe-ae50-2b80a31e91fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint még messze vagyunk a nyájimmunitástól; a brit vírusmutációt vizsgálják, hogy a majdani magyar vakcina az ellen is védjen; és tisztáztak egy fontos kérdést.","shortLead":"Az operatív törzs szerint még messze vagyunk a nyájimmunitástól; a brit vírusmutációt vizsgálják, hogy a majdani magyar...","id":"20210122_Muller_Cecilia_dublor_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1c88e79-d6ea-4fbe-ae50-2b80a31e91fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83afa4a9-656c-4cef-9c5e-55c77a789e92","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Muller_Cecilia_dublor_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 22. 12:39","title":"Müller Cecília: Nincs dublőröm, én kaptam az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0046e86-3a2c-4afb-9f7f-c86dde3424e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Luz nagyon más, mint amit eddig megszoktunk a formációtól. ","shortLead":"A Luz nagyon más, mint amit eddig megszoktunk a formációtól. ","id":"20210122_Belau_dalpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0046e86-3a2c-4afb-9f7f-c86dde3424e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98075c86-64ec-4508-8152-664a4754a17a","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_Belau_dalpremier","timestamp":"2021. január. 22. 14:05","title":"Az eddigi legsprituálisabb dalával jelentkezett a Belau – premier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8075d742-6281-43bb-8703-005713082f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autógyártó egyre jobban elmélyül a maga teremtette mátrixban és a \"Neo projekt\" után egy újabb forradalminak ígért fejlesztésen dolgozik.","shortLead":"A német autógyártó egyre jobban elmélyül a maga teremtette mátrixban és a \"Neo projekt\" után egy újabb forradalminak...","id":"20210122_Trinity_neven_iger_csoda_Volkswageneket_a_ceg_vezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8075d742-6281-43bb-8703-005713082f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38464728-d3d2-47c2-b34f-11edec24d80b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Trinity_neven_iger_csoda_Volkswageneket_a_ceg_vezere","timestamp":"2021. január. 22. 11:17","title":"Trinity néven ígér csoda Volkswagent a cég vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]