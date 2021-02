Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173a743-1750-4629-bc13-eff3fd939441","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan szövetet fejlesztett ki egy francia vállalat, amely állításuk szerint képes 99,9 százalékban megsemmisíteni a vírusokat és baktériumokat. A koronavírus ellen is hatékony huzatot a párizsi és a lyoni tömegközlekedési járműveken tesztelik.\r

","shortLead":"Olyan szövetet fejlesztett ki egy francia vállalat, amely állításuk szerint képes 99,9 százalékban megsemmisíteni...","id":"20210216_szovet_korokozo_koronavirus_franciaorszag_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1173a743-1750-4629-bc13-eff3fd939441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8060a0-14ef-4743-96d4-629e05fd8992","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_szovet_korokozo_koronavirus_franciaorszag_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. február. 16. 18:15","title":"Vírusölő szövetet tesztelnek francia tömegközlekedési eszközökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","shortLead":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","id":"20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34a7b2b-dabe-4070-885b-b425258b33ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","timestamp":"2021. február. 16. 14:37","title":"Bugatti Chironnal lepte meg feleségét Valentin-napra egy szupergazdag brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","shortLead":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","id":"20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee97b0-07cf-426a-8651-5cc21b94f530","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","timestamp":"2021. február. 15. 17:02","title":"Megfulladt a jég alatt egy búvár az apci bányatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","shortLead":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","id":"20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493df0c5-a75f-4e39-ac60-eb17f7b6bb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","timestamp":"2021. február. 17. 07:29","title":"Fia játékpisztolyával rabolt ki egy boltot egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen hozzáférhetővé tették az alkotók.



","shortLead":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen...","id":"20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd08f16-a58b-4be4-ab06-7bd28b5b06b7","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","timestamp":"2021. február. 17. 09:36","title":"Több mint 100 ezren nézték meg egy hét alatt az LGT-gitárosról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók először.\r

\r

\r

","shortLead":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók...","id":"20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06114444-d7a9-4185-a748-8ac36cd3113c","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","timestamp":"2021. február. 15. 15:00","title":"“Nagyon inspirált a saját rekedtségem” – dupla klippremier Venitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szingapúri egyetem tanára olyan beleéléssel tartotta óráját, hogy azt sem vette észre, senki nem hallja, amit mond.","shortLead":"Egy szingapúri egyetem tanára olyan beleéléssel tartotta óráját, hogy azt sem vette észre, senki nem hallja, amit mond.","id":"20210215_zoom_videochat_egyetem_online_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f73d5d1-d070-4b06-b327-21827220138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_zoom_videochat_egyetem_online_oktatas","timestamp":"2021. február. 15. 11:03","title":"2 órán át beszélt a diákjaihoz a Zoomon – közben végig le volt némítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]