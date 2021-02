Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre emlékezve online bármikor megtekinthető a Kvartett című darab.","shortLead":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre...","id":"202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64951e94-6ffa-4ac2-b201-b4f37b701219","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","timestamp":"2021. február. 21. 08:30","title":"Nemcsak alakította, hanem mélyen megélte a szerepeit – Börcsök Enikőre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","shortLead":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","id":"20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4e17c-f228-4fa9-b0e0-f454d1ec218a","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","timestamp":"2021. február. 20. 16:31","title":"Felhők, pára, és egy kis napsütés - a hétvége iőjárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","shortLead":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","id":"20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58014d5a-6092-4abf-88f2-d16814b76eb4","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2021. február. 20. 07:55","title":"Sűrű ködbe borult az ország, figyelmeztetést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","shortLead":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","id":"20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606d595-2435-4e2a-8c5f-dc2a1b56b3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","timestamp":"2021. február. 21. 06:41","title":"A luxus netovábbja: egy szuperritka Lagonda Taraf új gazdára vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött a Jobbik, már a második legnépszerűbb párt az ellenzékben – derült ki a Závecz Research kutatásából.","shortLead":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött...","id":"20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8277d42-acf1-4f6f-9f0d-946635af325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","timestamp":"2021. február. 19. 12:02","title":"Kicsit kopik a közös ellenzéki lista varázsa, de még így is veri a Fideszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi áramhálózat üzemeltetőjeként. Az ügyfeleknek nincs ezzel dolga.","shortLead":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi...","id":"20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7af7a-7bb8-44f5-8591-d7b5b3e4b7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","timestamp":"2021. február. 19. 15:40","title":"Az összes lakossági ügyfelétől búcsúzik az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e9ee1b-1808-46fe-9356-f58cc0d933fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha transzatlanti összefogás támogatná az uniós 2050-es klímasemlegességet, az egyben új globális mércévé is tenné a törekvést az EB elnöke szerint.","shortLead":"Ha transzatlanti összefogás támogatná az uniós 2050-es klímasemlegességet, az egyben új globális mércévé is tenné...","id":"20210219_von_der_leyen_klimavaltozas_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e9ee1b-1808-46fe-9356-f58cc0d933fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93995832-5fe3-41bc-a37c-680386342879","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_von_der_leyen_klimavaltozas_usa","timestamp":"2021. február. 19. 20:37","title":"Von der Leyen: Össze kell fognia a klímasemlegességért az EU-nak és az Egyesült Államoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","shortLead":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","id":"20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa432096-2a46-4fc4-8642-71d0950d0f71","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","timestamp":"2021. február. 19. 17:33","title":"Jövő héttől oltanak a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]