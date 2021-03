Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Ez a szám az egy évvel korábbi adatnál 34 ezerrel, a két évvel korábbinál pedig 6 ezerrel magasabb. A britek érdeklődése megnőtt az uniós polgárság iránt.","shortLead":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb...","id":"20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f0092-44a2-4e4a-9323-f30c5fe2f907","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","timestamp":"2021. március. 15. 16:18","title":"Közel 30 ezer brit kért uniós állampolgárságot egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester hétfőn, a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Videóüzenetet tettek közzé az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői is. ","shortLead":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év...","id":"20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ae8d9-e346-44a8-b07d-7db42297e03c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","timestamp":"2021. március. 15. 12:15","title":"Karácsony Gergely: \"Szelíd forradalomra van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1975d05-0b4b-4fc9-b3e0-1dfd2f2acb34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antiküthérai szerkezet a valaha talált egyik legrejtélyesebb eszköz, a tanulmányozása pedig azért sem egyszerű, mert csak néhány darabja maradt fenn. Brit kutatók a modern technika segítségével újra életre keltették.","shortLead":"Az antiküthérai szerkezet a valaha talált egyik legrejtélyesebb eszköz, a tanulmányozása pedig azért sem egyszerű, mert...","id":"20210315_antikutherai_szerkezet_analog_szamitogep_holdfogyatkozas_napfogyatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1975d05-0b4b-4fc9-b3e0-1dfd2f2acb34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4815f4e7-8476-4fe2-ba40-6c9ddad5120d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_antikutherai_szerkezet_analog_szamitogep_holdfogyatkozas_napfogyatkozas","timestamp":"2021. március. 15. 08:03","title":"Tudósok 3D-ben újra összerakták a világ legősibb számítógépét, amit az ókori görögök használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben hétfőn késő délután reggelhez képest a nemzetközi kereskedelemben.\r

Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Ágnes szerint az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a leginkább érintett.","shortLead":"Galgóczi Ágnes szerint az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a leginkább érintett.","id":"20210314_galgoczi_agnes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f573da2-d39d-4cab-84c1-11c4f8cbca6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_galgoczi_agnes_koronavirus","timestamp":"2021. március. 14. 14:32","title":"Megyénként eltérő járványintézkedéseket vezethetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"Fekete-Győr András","category":"360","description":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk, a Momentum elnöke. Szerinte az elmúlt év világosan megmutatta, hogy a Fidesz és személyesen Orbán Viktor alkalmatlan erre a feladatra: káoszkormányzásának és rablásainak eredménye tizenhatezernél több halott, háromszázezernél több munkanélküli és egy a válság közepén tönkretett egészségügy. Ennél kell sokkal jobbat mutatni, a jövőképek bemutatására, a programokról szóló vitákra pedig az előválasztás a legjobb eszköz, teszi hozzá. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója. ","shortLead":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk...","id":"20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00d55f1-d5bc-4eb5-9364-cefc8367ef76","keywords":null,"link":"/360/20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 16. 07:00","title":"Fekete-Győr András: “Orbán, takarodj” helyett beszéljünk az új Magyarországról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév Marcell Hollywoodban is elismert operatőrnek, Orbán János Dénesnek és Homonnay Zsolt operettszínésznek.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév...","id":"20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466babc5-ee63-486f-8647-d03f82fb5eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","timestamp":"2021. március. 15. 10:33","title":"Miniszteri díjat kapott Stefka István, a közmédia több munkatársa és Patkó Béla Kiki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]