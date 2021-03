Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28671a2f-aae6-4d14-931b-3575cce59e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az iCloudban őrzött fotók automatikusan átkerüljenek a Google fotótárába.","shortLead":"Az Apple új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az iCloudban őrzött fotók automatikusan átkerüljenek a Google fotótárába.","id":"20210308_apple_iclouds_fotok_athelyezese_google_fotokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28671a2f-aae6-4d14-931b-3575cce59e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5740401-83c8-45c2-8664-5eee838f79a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_iclouds_fotok_athelyezese_google_fotokba","timestamp":"2021. március. 08. 07:03","title":"Ha iPhone-ja van, mostantól átpakolhatja fotóit a Google tárhelyére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmény infektológus főorvosa szerint most már gyakori, hogy egész családokon „átvonul” a fertőzés.","shortLead":"Az intézmény infektológus főorvosa szerint most már gyakori, hogy egész családokon „átvonul” a fertőzés.","id":"20210309_koronavirus_jarvany_covid19_del_pesti_centrumkorhaz_szlavik_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01b03f-aebd-4eac-aa1d-cfc2256b4f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_jarvany_covid19_del_pesti_centrumkorhaz_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 09. 08:52","title":"Megteltek a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyak a Dél-pesti Centrumkórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","shortLead":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","id":"20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984cbe1-fccc-4abb-ac34-0f3b8c2e6f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","timestamp":"2021. március. 09. 06:41","title":"Irány a szerviz: lerepülhet a 180 millió forintos Lamborghini motorházteteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós szarkasztikusan vonta kétségbe. Még nem világos, lesz-e igazságügyi írásszakértői vizsgálat, amely kimondhatná, hogy hamisítványról van-e szó. \r

","shortLead":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós...","id":"202109_tundokles_es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f0d27-8433-4287-9941-a6054cfa39b7","keywords":null,"link":"/360/202109_tundokles_es","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"\"Ők fogják ceruzámat\" – Írhatta-e József Attila a botrányt kavaró nyolcsorost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","shortLead":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","id":"20210308_london_Wizz_Air_luton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce91b371-203d-4e79-bb5c-003988b0e9a9","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_london_Wizz_Air_luton","timestamp":"2021. március. 08. 17:58","title":"Több tucat budapesti utasát Londonban hagyta a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán végzik el. ","shortLead":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán...","id":"20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a9e304-00bb-4f3e-88a8-35c5fba93630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","timestamp":"2021. március. 08. 11:21","title":"Versenypályán tökéletesítik a Maserati 630 lóerős új közúti sportkocsiját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942997df-2211-4dfa-acd9-65fb3f3d0870","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Évtizedeken keresztül a titkosszolgálatoknál dolgozott, a Gyurcsány-kormány alatt ért a csúcsra, majd néhány év nyugdíjas élet után Kásler Miklós közelében bukkant fel tanácsadóként, de meg nem erősített hírek szerint ma már a miniszter kabinetfőnöke, aki egyfajta összekötő lehet az Emmi és az egészségügyi területet meghódító belügyi körök között.","shortLead":"Évtizedeken keresztül a titkosszolgálatoknál dolgozott, a Gyurcsány-kormány alatt ért a csúcsra, majd néhány év...","id":"20210309_Az_extitkosszolga_aki_most_Kasler_mellett_szolgal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942997df-2211-4dfa-acd9-65fb3f3d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fd0045-d749-4bdf-b3ab-10a39fbdd7f8","keywords":null,"link":"/360/20210309_Az_extitkosszolga_aki_most_Kasler_mellett_szolgal","timestamp":"2021. március. 09. 06:30","title":"Az extitkosszolga, aki most Kásler mellett szolgál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]