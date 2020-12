Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb állami vezető a Miniszterelnökségen dolgozik, szám szerint 41-en.","shortLead":"A legtöbb állami vezető a Miniszterelnökségen dolgozik, szám szerint 41-en.","id":"20201223_allami_vezetok_miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafccdae-b9a8-4297-b13c-074e34817f12","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_allami_vezetok_miniszterelnokseg","timestamp":"2020. december. 23. 10:19","title":"Már a 300-at közelíti az állami vezetők száma, miközben feladatból nem lett több","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Viszonylag ritka, amikor a merénylő és áldozata a sikertelen támadás után békésen elbeszélget egymással telefonon. Most ez történt: a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij hívta fel Konsztantyin Kudrjavcevet, az FSZB egyik tisztjét, aki több bizonyíték szerint is részt vett a Navalnij elleni augusztusi merényletben. A beszélgetésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Mármint Oroszország és a világ viszonyában, az ugyanis nem valószínű, hogy a hiszékeny FSZB-s önleleplezése után a Kreml hirtelen beismerné, hogy meg akarta öletni a Putyin-rendszer bírálóját.","shortLead":"Viszonylag ritka, amikor a merénylő és áldozata a sikertelen támadás után békésen elbeszélget egymással telefonon. Most...","id":"20201222_navalnij_fszb_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e74b0e-4db5-421c-8c7c-817465460ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_merenylet","timestamp":"2020. december. 22. 15:10","title":"Navalnij-mérgezés: a lebukás miatt tovább romolhat a Nyugat és Moszkva kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per lefolytatásában.","shortLead":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per...","id":"20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70f134-f476-448c-9322-d25f2592a38c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","timestamp":"2020. december. 23. 11:25","title":"27 év börtönre ítélték Törökországban a Cumhuriyet ellenzéki lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyveres három csendőrrel végzett, akiket családon belüli erőszak miatt riasztottak a helyszínre.","shortLead":"A fegyveres három csendőrrel végzett, akiket családon belüli erőszak miatt riasztottak a helyszínre.","id":"20201223_franciaorszag_lovoldozes_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6f2641-4b52-4acd-b0d8-118c063e1cbb","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_franciaorszag_lovoldozes_rendorok","timestamp":"2020. december. 23. 06:53","title":"Csendőröket lőtt le egy férfi Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd194e-09aa-43b6-9ba9-d43a9c88bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai hiperautó végleges változata várhatóan 2022 elején mutatkozhat be.","shortLead":"A kaliforniai hiperautó végleges változata várhatóan 2022 elején mutatkozhat be.","id":"20201222_gyartasba_kerul_az_18_masodperces_0100as_szintideju_uj_villanyauto_elation_freedom_dogo_001","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd194e-09aa-43b6-9ba9-d43a9c88bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619604e8-8770-4e21-af25-5199a76cc3e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_gyartasba_kerul_az_18_masodperces_0100as_szintideju_uj_villanyauto_elation_freedom_dogo_001","timestamp":"2020. december. 22. 06:41","title":"Gyártásba kerül az 1,8 másodperces 0-100-as szintidejű új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","shortLead":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","id":"20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987387c3-83ff-4f11-8240-c8462a3f3de4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","timestamp":"2020. december. 22. 16:33","title":"Hét év fegyházat kapott, mert kirabolt egy szexshopot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban...","id":"20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d745164-963a-4ca4-bf93-82068b16354c","keywords":null,"link":"/360/20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","timestamp":"2020. december. 23. 08:00","title":"Radar360: Kevesen oltatnák be magukat, pedig az új variáns ellen is védhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]