Átlépte a 100 milliárd forintos határt a havi lakáshitel-folyósítások összege 2021. márciusban, összesen 104,72 milliárd forintot helyeztek ki a hitelintézetek a lakossági ügyfeleknek. Bár a volumen jelentős részét még mindig használt lakás vásárlására fordítják az igénylők, márciusban látványosan megugrott az új építésű lakásokra és a korszerűsítésre felvett kölcsönök aránya is.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hitelfelvevő ügyfelek jelentős mértékben válsztanák az extrém rövid kamatperiódusú hiteleket, a legfeljebb egy évre fixált kamatozású kölcsönök aránya ugyanis továbbra is egy százalék alatt van, mindössze 880 millió forintot folyósítottak márciusban 12 hónapos vagy annál rövidebb kamatperiódussal.

Ezzel a tendenciával ment szembe, hogy február után márciusban is csökkent az átlagos kamatfixálás hossza: a januári 117 hónaphoz képest februárban 109,8 hónap, márciusban pedig 107 hónap volt ez az érték. Két hónap alatt tehát közel egy évvel lett rövidebb az átlagos kamatfixálás, emellett pedig a kihelyezett volumen januárról márciusra 77 százalékkal bővült - vagyis a számok alapján egyre több igénylő van, aki rövidebb kamatperiódus mellett dönt, ami a kockázatosabb hitelekre jellemző .

Az elmúlt évekre jellemző tendencia volt, hogy folyamatosan nőtt a lakáshitelek esetében az átlagos kamatfixálás hossza - vagyis az az időszak, amely alatt a hitel kamata a törlesztés során állandó marad. “Ez arra utalt, hogy az igénylők egyre nagyobb arányban törekedtek a biztonságos és kiszámítható törlesztésre, ezzel párhuzamosan pedig elkezdtek kiszorulni a piacról a rövid kamatperiódusú hitelek” – közölte Vrazsovits. A szakértő hozzátette: van olyan hitelintézet, ahol öt évnél rövidebb kamatperiódussal már nem is lehet jelzáloghitelt felvenni.

Csökkent az átlagos kamatfixálás hossza: van-e ok az aggodalomra?

Bár valamelyest emelkedett a lakáshitelek átlagos kamatlába februárhoz képest, az elmúlt évekkel összehasonlítva a 3,88 százalékos eredmény még mindig kedvezőnek mondható. Az átlagos hitelköltség mutató 4,21 százalékra emelkedett 4,19 százalékról. Ennél a Bank360 lakáshitel kalkulátora szerint elérhető kedvezőbb díjazású lakáshitel is: 10 millió forintot tízéves futamidőre és ötéves kamatperiódussal számolva 3,26 százalékos THM-mel is felvehetnek az igénylők. Ennél az ajánlatnál a havi törlesztőrészlet 97 458 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 11 701 560 forint.

Az arányokat tekintve a szabad felhasználású jelzáloghitelek iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés: a márciusi 6,77 milliárd forintos eredmény 57 százalékos növekedést mutat a februári 4,3 milliárd forinthoz képest.

Szabad felhasználású jelzáloghitelből is több fogyott

Használt lakásra 76,74 milliárd forint hitelt fordítottak a vevők, ami az előző hónaphoz képest 41 százalékos növekedés. Új építésű lakások finanszírozására 11,73 milliárd forintot vettek fel, ami 110 százalékos növekedést jelent. Korszerűsítésnél még ennél is szembetűnőbb a növekedés: a márciusi 6,69 milliárd forintos eredmény 134 százalékkal haladta meg a februári 2,86 milliárd forintot.

A felhasználást tekintve mindenhol dinamikus volt a növekedés, az arányokat tekintve azonban kiemelkedik a korszerűsítésre, valamint az új lakás vásárlására felvett lakáskölcsön iránti megnövekedett érdeklődés. Előbbi a lakásfelújítási hitel februári bevezetésével, utóbbi pedig az új lakásokra vonatkozó csökkentett áfával magyarázható. Ezek a változások a nagy egészhez képest nem okoztak jelentős többletet, ahhoz a használt lakások vásárlására fordított megnövekedett volumenre is szükség volt.

