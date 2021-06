Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű közgazdászok, köztük a Nobel-díjas Amartya Sen, illetve politikatudósok mutatták be.","shortLead":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű...","id":"20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6a6204-4a67-4665-a113-12a8413b4540","keywords":null,"link":"/360/20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","timestamp":"2021. június. 08. 12:00","title":"\"A nagy közgazdászok közt is kiemelkedő\" – Nobel-díjas vitapartnere Kornai Jánosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","shortLead":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","id":"20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30557e89-71bb-49a3-a4fb-f40d45749614","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"„Hazudtam, hogy túl vagyok a csúcson” – Sinéad O'Connor mégsem vonul vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most sokan szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os választókerületében, és a főváros más körzeteiben, valamint néhány vidéki választókerületben is nagy a tolongás. Az ellenzéki előválasztás csökkenti majd a végső indulók számát, de az abban részt nem vevő és a frissen, 2022-re alakuló új pártok jelöltjei pedig megnyújtják majd a szavazólapokat.","shortLead":"Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most sokan szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os...","id":"20210608_Van_ahol_mar_het_kepviselojelolt_is_bejelentkezett_de_lehetnek_harmincan_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6618d0-3760-4e40-bec1-05b01c8bfc58","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Van_ahol_mar_het_kepviselojelolt_is_bejelentkezett_de_lehetnek_harmincan_is","timestamp":"2021. június. 08. 05:05","title":"Még messze a választás, de már most túljelentkezés van pár körzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban azzal, hogy vannak, akiknek elegük lesz az iOS-es ökoszisztémából.","shortLead":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban...","id":"20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bed6fa-9a06-450e-9ee5-409d41765730","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","timestamp":"2021. június. 08. 11:03","title":"Elismerte az Apple: nem kevés iPhone-os vált Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9facca2-52e1-44f5-9e25-a0c66c454716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németországban lopták el a luxusautót. ","shortLead":"Németországban lopták el a luxusautót. ","id":"20210608_25_millios_lopott_7es_BMWvel_probalkoztak_atjutni_Nagylakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9facca2-52e1-44f5-9e25-a0c66c454716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed145f3-f1f6-4634-8475-5362a7353c5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_25_millios_lopott_7es_BMWvel_probalkoztak_atjutni_Nagylakon","timestamp":"2021. június. 08. 13:59","title":"25 milliós, lopott 7-es BMW-vel próbálkoztak átjutni Nagylaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett a napszemüvege szárában.","shortLead":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett...","id":"20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817c5f9-8564-41c8-a96f-95d126d61d50","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","timestamp":"2021. június. 08. 09:54","title":"Egy balatoni nudistastrandon filmezett nagyon trükkösen egy férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly torlódásra kell számítani.","shortLead":"Komoly torlódásra kell számítani.","id":"20210608_kisbusz_baleset_M0_as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1884c-e2cb-4e88-bf17-e01cc7a58960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_kisbusz_baleset_M0_as","timestamp":"2021. június. 08. 07:58","title":"Két kisbusz ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083b3952-63db-4ad7-9909-ae3f6e09c39a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vándorlás után édes a pihenés. ","shortLead":"Vándorlás után édes a pihenés. ","id":"20210608_Szunditas_koborlo_elefantcsorda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083b3952-63db-4ad7-9909-ae3f6e09c39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bbb83-a274-4f63-ae08-f4ab051ca35d","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Szunditas_koborlo_elefantcsorda","timestamp":"2021. június. 08. 14:50","title":"Szundítással bukott le egy kóborló elefántcsorda, és erről fotók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]