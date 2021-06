Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül sérülékeny, idővel a belső szerveket is megtámadja a kór. Az EB-vel született gyerekeket bőrük törékenysége miatt pillangógyerekeknek is nevezik. \r

Miranda (12) az EB súlyos fajtájában szenvedett. Nagymamájával, Lídiával élt Tiszakécskén, aki gyámja és fő társasága volt. Magántanulóként gyerekközösségbe nem járt. Ápolásában részt vett édesanyja, Karol is, aki szintén a városban él. A jelentős fizikai, lelki, szociális terhek mellett a betegség anyagilag is nehézséget okozott. A család nem tudott minden szükséges gyógyszert és eszközt megvenni Mirandának. \r

Hazánkban hivatalosan kétszáz EB beteget tartanak nyilván, de szakértők szerint valós számuk több lehet. A betegség nehezen felismerhető, a betegek pontos számát nehéz felmérni. Gyógymód nincs rá, súlyos formái, mint Mirandáé is, végzetesek. \r

A lány szervezete, 12 év küzdelem után, 2020. november 4-én feladta az EB elleni harcot.","shortLead":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül...","id":"20210616_Pillangolany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b41a1-9bc8-4656-b726-1605c2dec53c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210616_Pillangolany","timestamp":"2021. június. 16. 18:30","title":"Miranda, a Pillangólány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja a szakszervezet.\r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja...","id":"20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefe5b5d-3ef7-45d6-8f31-4ead76c7589a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","timestamp":"2021. június. 16. 12:11","title":"PDSZ: Személyes tragédiák sorát indíthatja el a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla valamennyi képét vagy közülük a nekünk tetszőket letölthessük.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla...","id":"20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe7958f-b239-4350-8ca7-5aa93d6a5936","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","timestamp":"2021. június. 17. 10:03","title":"Egyszerűen letöltheti egy Pinterest-tábla összes képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","shortLead":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","id":"20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea6ae80-7064-46c3-98d5-edf72024601d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","timestamp":"2021. június. 17. 14:03","title":"Hív Kína, vár Oroszország – társakat keresnek a Hold-bázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18 éven aluliak számára elérhető LMBTQ-tartalmakat. ","shortLead":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18...","id":"20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6c3fa-d964-4a78-9d56-35625912ed71","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","timestamp":"2021. június. 17. 12:18","title":"Melegellenes törvény: akkor menjen a kukába Proust, Shakespeare, Janus Pannonius is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak a kerékpárokét, hanem az elektromos kerékpárokét is.","shortLead":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak...","id":"20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb57fb-fddd-4582-8756-858ac16a32cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","timestamp":"2021. június. 16. 18:49","title":"Ingyenkerékpárt adhatnak a cégek jövőre a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]