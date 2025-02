Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve a tagállamok elfogadták a sorrendben 16. szankciós csomagot. A döntés egyhangúságot igényel, azaz Magyarország is támogatta.","shortLead":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"02385d6d-509a-4204-b82f-3f8fd15831b1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","timestamp":"2025. február. 24. 10:26","title":"Rendkívül átfogó szankciós csomagot élesített az EU Oroszország ellen – a magyar kormány is támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika fejlesztésére.","shortLead":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika...","id":"20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8.jpg","index":0,"item":"6f46f7d3-9b7d-4c94-949d-664860bd6652","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","timestamp":"2025. február. 24. 07:47","title":"50 milliárd euróval száll be az MI-versenybe az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","id":"20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"232aeeb7-ef4b-4f3c-aa0a-a3df066383a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","timestamp":"2025. február. 24. 09:48","title":"Új részletet osztott meg Nagy Márton a kétgyermekes anyáknak szóló szja-mentességről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha itt valóban a béke lenne a cél, az nem így nézne ki. Nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok valóban békét akar, de jelenleg mindent megad az oroszoknak. Takácsy Dorkával és Németh Andrással Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Ha itt valóban a béke lenne a cél, az nem így nézne ki. Nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok valóban békét akar, de...","id":"20250224_Fulke-podcast-Takacsy-Dorka-Nemeth-Andras-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-evfordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"46fbcc7c-7d6a-46dc-afdf-cd3396f788fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Fulke-podcast-Takacsy-Dorka-Nemeth-Andras-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-evfordulo-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:05","title":"Amerika zsarolja Ukrajnát, az oroszok bele fognak nyúlni a magyar választásba is – Takácsy Dorka és Németh András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír és az olasz infláció lett.","shortLead":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír...","id":"20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"00e6bf60-0189-4756-b3cf-4855ade53a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:10","title":"Több mint kétszerese lett a magyar infláció a teljes EU-s inflációnak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi lesz, ha nem megy el, de ezt zokon veszi a hatalom? Tamás Ervin egy olyan dilemmát ír le, amely a NER tizenötödik évében többeket érint, amikor a Fidesszel és a kormánnyal váratlanul kapcsolatba kerülnek.","shortLead":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi...","id":"20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"291add8e-8ac3-4d06-b59b-5a00be2b7f6c","keywords":null,"link":"/360/20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","timestamp":"2025. február. 24. 19:58","title":"Elmegy és lebukik, vagy távolmarad és megbüntetik – mit lép, akit Orbán váratlanul tapsolni hív?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]