Az Origo korábbi tulajdonosának cége, a Dry Beta Kft. a Kisfaludy hotel-és panziófejlesztési program részeként 42 millió forint állami támogatást kapott egy négycsillagos panzió megépítésére – írta korábban a 24.hu, amely most az érintettnél érdeklődve új információkhoz jutott.

Száraz István a portál kérdésére közölte: a Frida nevű panzió munkálatai már 2019-ben megkezdődtek. A Balatonakarattyán elhelyezkedő panzió hatszobás lesz, és előreláthatólag 2020 negyedik negyedévétől tud majd látogatókat fogadni.

A Magyar Turisztikai Ügynökség még tavaly 43 milliárd forintot osztott szét 625 projektre.

A 24.hu megjegyzi, hogy Száraz István mostanra teljesen kiszállt a média világából. A kormányközeli Origót kiadó New Wave Media Csoport 2017-ben került tőle a jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz, a We Love Budapest Kft.-nek pedig idén nyárig volt a tulajdonosa. Utóbbi üzemelteti a We Love Budapest és a We Love Balaton oldalakat, amelyekről a hvg360 írta meg, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz kerültek júliusban.

Száraz Istvánnak egy másik cége is van, arról tavaly derült ki, hogy nem kevés pénzért intézheti a Matolcsy György elnökölte Magyar Nemzeti Bank (MNB) kommunikációs feladatait.