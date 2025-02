Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","shortLead":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","id":"20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7.jpg","index":0,"item":"0ae62a09-41a1-4f1e-800c-124eac8ea612","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 15:22","title":"Zelenszkij: Nincs biztonsági garancia az ásványkincsekről szóló megállapodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég sokat merített Pamela Anderson hasonló műfajú műsorából. Legalábbis a két előzetest összehasonlítva néhol kísérteties az egyezés.","shortLead":"Elég sokat merített Pamela Anderson hasonló műfajú műsorából. Legalábbis a két előzetest összehasonlítva néhol...","id":"20250225_meghan-markel-pamela-anderson-fozes-musor-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd.jpg","index":0,"item":"fdb2e904-2384-41fe-9bbd-ef50e8775bb1","keywords":null,"link":"/elet/20250225_meghan-markel-pamela-anderson-fozes-musor-plagium","timestamp":"2025. február. 25. 13:20","title":"Erősen plágiumgyanúsnak tűnik Meghan Markle új netflixes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","shortLead":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","id":"20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5.jpg","index":0,"item":"93821645-7c30-494a-a6e2-049bf046674e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","timestamp":"2025. február. 26. 09:51","title":"Galambos Lajos: „Már nem akarok halmozni, nincs szükségem több karórára vagy nagyobb autókra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","shortLead":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","id":"20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"40c9ad16-ed1b-4cd6-b4d0-f2e129eba4e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","timestamp":"2025. február. 26. 12:43","title":"Elindul a Hankook gyárbővítése Rácalmáson, 450 új munkahely jön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje törvénytelenül ürítette ki és tette tönkre az irodáját helyettesként.","shortLead":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje...","id":"20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d.jpg","index":0,"item":"808de55e-5f44-49b3-b74c-f67027828177","keywords":null,"link":"/360/20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","timestamp":"2025. február. 26. 06:45","title":"Tovább harcol a bíróságon a kifosztott végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából semmi nem stimmel körülötte. ","shortLead":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából...","id":"20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c.jpg","index":0,"item":"ef6aba02-b7fc-46ab-8205-1a89269b5635","keywords":null,"link":"/360/20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","timestamp":"2025. február. 25. 16:30","title":"Szeretettel Bécsből: Kisvárosi „Koza Nostra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A két márciusi uniós csúcstalálkozó napirendje, a következő hétéves költségvetés előkészítése és – magyar javaslatra – az Európai Bizottság és a civil szervezetek közötti szerződések átláthatósága. Ezek voltak az Általános Ügyek Tanácsának legfontosabb témái.","shortLead":"A két márciusi uniós csúcstalálkozó napirendje, a következő hétéves költségvetés előkészítése és – magyar javaslatra –...","id":"20250225_unios-forrasok_boka-janos_civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e.jpg","index":0,"item":"bf18f4d7-90b2-4dfe-9095-703df5d62fd4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_unios-forrasok_boka-janos_civil-szervezetek","timestamp":"2025. február. 25. 18:36","title":"Bóka János: Sem a befagyasztott uniós pénz, sem a migrációs büntetés ügyében nincs előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cdd0fa-9d13-4d0a-8f1c-8849306e2c45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem sikerült.","shortLead":"Nem sikerült.","id":"20250225_kolumbia-kokain-csempesz-repuloter-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7cdd0fa-9d13-4d0a-8f1c-8849306e2c45.jpg","index":0,"item":"63dc62b8-7dac-4b0d-b51a-ac37e3e7b065","keywords":null,"link":"/elet/20250225_kolumbia-kokain-csempesz-repuloter-amszterdam","timestamp":"2025. február. 25. 11:55","title":"Videó: Parókájában csempészett volna kokaint Kolumbiából Amszterdamba egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]