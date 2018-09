Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is kérte, hogy engedjék el, de egy ideig még biztosan rács mögött marad.","shortLead":"Többször is kérte, hogy engedjék el, de egy ideig még biztosan rács mögött marad.","id":"20180918_Ujabb_ket_honappal_meghosszabbitottak_a_solyi_gyerekgyilkos_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c0ecf-8606-4118-ac60-4265ee013b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ujabb_ket_honappal_meghosszabbitottak_a_solyi_gyerekgyilkos_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:24","title":"Újabb két hónappal meghosszabbították a sólyi gyerekgyilkos előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalása után a magyar miniszterelnök azt mondta, száz százalékban elkötelezettek, de egyre több jel utal arra, ez nem feltétlenül van így.","shortLead":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir...","id":"20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3902be36-45dc-438b-9afc-b0ebf4bdf686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:32","title":"Csak két dolgot nem tudunk Paks II.-ről: kész lesz-e valaha és mennyibe fáj majd nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","shortLead":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","id":"20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0c0bb0-ace5-415b-8ec1-20a2683d66b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:36","title":"Lepedő alá bújt a lopás miatt körözött fiatal, de a rendőrök elég gyorsan megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, miután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, aki cserébe kulcsfontosságú EU-s partnernek nevezte Magyarországot. A baráti hangulatú sajtótájékoztatón Putyin beszélt a migránsválságról és a Szíriában lelőtt orosz gép miatt kialakult válságról is. A találkozón megállapodtak az újabb hosszú távú gázszállítás feltételeiről, ám nem írtak alá kétoldalú egyezményeket.","shortLead":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán...","id":"20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9fb61-fe69-4907-8720-73139afe39cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:50","title":"Orbán Putyinnál: Mindkét fél száz százalékig elkötelezett Paks bővítése mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c4754-8eb1-4f42-8156-a45441f74fe4","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"A berlini InnoTrans világkiállításhoz kapcsolódóan mutatta be Potsdamban a városi forgalomban közlekedő önvezető tesztvillamosát a Siemens.","shortLead":"A berlini InnoTrans világkiállításhoz kapcsolódóan mutatta be Potsdamban a városi forgalomban közlekedő önvezető...","id":"20180919_Latott_mar_onvezeto_Combinot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c4754-8eb1-4f42-8156-a45441f74fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19feceea-fbb8-4a3b-ba89-bf69b6b23a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_Latott_mar_onvezeto_Combinot","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:38","title":"Látott már önvezető Combinót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok legalábbis optimisták.","shortLead":"A politikusok legalábbis optimisták.","id":"20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa573c62-1242-4dcc-bcb2-2a138f000f23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:44","title":"Brexit: elérhető közelségben a megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5ec7b-9913-4578-b004-d4c338f001fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekérette Spanyolország budapesti nagykövetét szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztérium a spanyol külügyminiszter Magyarországot bíráló nyilatkozata miatt.","shortLead":"Bekérette Spanyolország budapesti nagykövetét szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztérium a spanyol külügyminiszter...","id":"20180919_Idegengyulolettel_vadolta_a_spanyol_kulugyminiszter_a_magyar_kormanyt_bekerettek_a_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5ec7b-9913-4578-b004-d4c338f001fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deda6a64-0aa0-447f-a788-0cda2f54b742","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Idegengyulolettel_vadolta_a_spanyol_kulugyminiszter_a_magyar_kormanyt_bekerettek_a_nagykovetet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:22","title":"Idegengyűlölettel vádolta a spanyol külügyminiszter a magyar kormányt, bekérették a nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]