Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","shortLead":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","id":"20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e178404e-ca96-40c5-9dc5-7c051ca3deeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:32","title":"Sikeres volt a japán szonda apró rovereinek landolása az aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat origójaként szolgáló jeleknek.","shortLead":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat...","id":"201831_nulladik_kilometerpontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44000eb-d058-4e6e-bcf5-da24df733bfe","keywords":null,"link":"/elet/201831_nulladik_kilometerpontok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:00","title":"Szobor, réztábla, gyémánt - megoldások nulladik kilométerpontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","shortLead":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","id":"201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6c40e4-c158-4415-9a6d-82f4949e9a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:00","title":"Hihetetlen méretű naperőműről álmodnak a szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár tudja, hiába. A DK pedig az utcán volt néhány órát, azonban a személyeskedő gyűlöletnél többet nem mutattak a tüntetők. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár...","id":"20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9f14aa-c1da-411a-8ce9-837a0df67a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:30","title":"Orbán ütlegelése kevés a Fidesz bukásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639ee40b-74cc-43d4-b97f-079d355a80ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az után mentettek ki egy hajótöröttet a tanzániai Viktória-tóból, hogy elsüllyedt az őt és utastársait szállító komp. A hajószerencsétlenségben legalább 166 ember halt meg.","shortLead":"Két nappal az után mentettek ki egy hajótöröttet a tanzániai Viktória-tóból, hogy elsüllyedt az őt és utastársait...","id":"20180922_Csodaval_hataros_modon_menekult_meg_egy_hajotorott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639ee40b-74cc-43d4-b97f-079d355a80ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2896dca7-ff53-40b1-9ddd-6f568d4b7b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Csodaval_hataros_modon_menekult_meg_egy_hajotorott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:35","title":"Csodával határos módon menekült meg egy hajótörött Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","shortLead":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","id":"20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db82af5-2dfe-4490-8962-3c9c8046e880","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:35","title":"Dárdaiék szenzációs győzelmet arattak, Sallai első meccsén gólt lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]