[{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haibach János a harmadik lett, de a többi magyar résztvevő is szépen teljesített.","shortLead":"Haibach János a harmadik lett, de a többi magyar résztvevő is szépen teljesített.","id":"20180926_BKVsofor_is_a_dobogora_allhatott_a_berlini_buszvezeto_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d654ed13-9696-4bbe-983d-11024cba8f0d","keywords":null,"link":"/elet/20180926_BKVsofor_is_a_dobogora_allhatott_a_berlini_buszvezeto_Ebn","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:15","title":"BKV-sofőr is a dobogóra állhatott a berlini buszvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f9ad0d-3e81-4513-bfe7-4963ae7d82b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2013 óta megy az adósságrendezés.","shortLead":"2013 óta megy az adósságrendezés.","id":"20180926_Orulhetnek_a_fideszes_polgarmesterek_a_kormany_ismet_atvallalta_az_adossagukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8f9ad0d-3e81-4513-bfe7-4963ae7d82b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96010ace-fe43-4b3b-a8e3-6d021634d01c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Orulhetnek_a_fideszes_polgarmesterek_a_kormany_ismet_atvallalta_az_adossagukat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:54","title":"Örülhetnek a fideszes polgármesterek, a kormány ismét átvállalta az adósságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az erős szél miatt az oltás nehezen halad, helikoptereket sem tudnak bevetni.","shortLead":"Az erős szél miatt az oltás nehezen halad, helikoptereket sem tudnak bevetni.","id":"20180925_Erdotuz_tombol_Toszkanaban_otszaz_embert_kellett_evakualni__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af6e62-dce5-4612-bd82-8f4692eae59f","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Erdotuz_tombol_Toszkanaban_otszaz_embert_kellett_evakualni__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:10","title":"Erdőtűz tombol Toszkánában, ötszáz embert kellett evakuálni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett béke-csúcstalálkozó tagjainak. Amíg Jacinda Ardern megtartotta a nyitóbeszédét, addig férje foglalkozott a babával. ","shortLead":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett...","id":"20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0af84b-ebd1-4166-9274-10b8196f25c4","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:07","title":"Még csak három hónapos, de már bejutott az ENSZ csúcstalálkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tudta meg a G7.hu. A nyomozók egyben a rejtélyt is megoldották, de egy cseppet sem megnyugtató módon.","shortLead":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti...","id":"20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc70f2b-79f1-40e8-bfe1-3e98576b7573","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:04","title":"A nyomozók sem találták a kiperelt tao-iratokat a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dfa7da-ea14-4877-92e2-59fac50c2786","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:59","title":"A Századvég kirúgott főszerkesztője tudja, kit kell ilyen esetekben támadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]