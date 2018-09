Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat az utasokat, akik a társaság alkalmazottainak sztrájkja miatt jártak pórul. A Ryanair viszont azt állítja, minden kérelmet vissza fog utasítani, mivel a sztrájkot a konkurenseik robbantották ki.","shortLead":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat...","id":"20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aff20e-0cb3-4a31-b644-9bcac0447f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"24 ezer utas járt pórul a Ryanair miatt, de a légitársaság egy fillért sem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827771c9-6115-4e27-8869-e80cf30bafd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Neill az egyszer használatos, műanyag használati tárgyak ellen kampányol.","shortLead":"Sam Neill az egyszer használatos, műanyag használati tárgyak ellen kampányol.","id":"20180927_Egy_muanyag_zacskot_tom_a_szajaba_a_Jurassic_Park_szinesze__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827771c9-6115-4e27-8869-e80cf30bafd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f9e703-b15d-4ff1-84f2-3de28c2ae4e8","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Egy_muanyag_zacskot_tom_a_szajaba_a_Jurassic_Park_szinesze__video","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:59","title":"Egy műanyag zacskót töm a szájába a Jurassic Park színésze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624a4808-661b-45ba-aa99-4bced0c1aeea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tömeg azért vonult az utcára, mert szerintük az ország vezetése és a hatóságok nem tesznek meg mindent azért, hogy elfogják a hét hónappal ezelőtt megölt újságíró, Ján Kuciak gyilkosát.","shortLead":"A tömeg azért vonult az utcára, mert szerintük az ország vezetése és a hatóságok nem tesznek meg mindent azért...","id":"20180928_Tobb_ezren_tuntettek_Pozsonyban_az_uj_kormany_ellen__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=624a4808-661b-45ba-aa99-4bced0c1aeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971c0531-c8ae-42a5-9636-55cfd995a134","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Tobb_ezren_tuntettek_Pozsonyban_az_uj_kormany_ellen__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 21:41","title":"Több ezren tüntettek Pozsonyban az új szlovák kormány ellen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","shortLead":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","id":"20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff78a5f-83e9-4846-9757-177a0f3a0315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:59","title":"Óránként 20 ezer forintért ad tanácsot 3 cég a Magyar Közútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint alig 700 nézője volt a bajnokcsapat és a Mezőkövesd összecsapásának a négyezres felcsúti arénában.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint alig 700 nézője volt a bajnokcsapat és a Mezőkövesd összecsapásának a négyezres felcsúti...","id":"20180927_marko_nikolic_juhasz_roland_keves_drukker_vidi_mezokovesd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3105e113-4987-45f8-801b-66be17077873","keywords":null,"link":"/sport/20180927_marko_nikolic_juhasz_roland_keves_drukker_vidi_mezokovesd","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:35","title":"Nem érti a Vidi edzője, miért nincsenek drukkerek a meccseiken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak szerint a felsőoktatás jövőjét is a hibrid, vagyis az online és a hagyományos módszerek ötvözése határozza majd meg. ","shortLead":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak...","id":"20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b72278-3a26-45db-8296-5f262eef75d8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:00","title":"Hibrid képzések: ez a felsőoktatás jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció szerint a miniszterelnök Garancsi István vendége volt. A MOL-Vidi tulajdonosa nem vett részt a gálán, Mészáros Lőrinc viszont igen. ","shortLead":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció...","id":"20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9cdf4a-4c4d-43f9-9ed0-f3aafde452ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:50","title":"Egyre jobban sántít a magyarázat Orbán luxusrepülős útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]