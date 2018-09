Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","shortLead":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","id":"20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8926d5-3622-4bea-b53e-4e14eea4d6bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:47","title":"Ismerős a cápacsaládos versike? Mert abból nem most lett először világszám ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. A szép számban jelen levő lakók kíváncsian hallgatták a víziókat, de a végén többen sérelmezték, hogy a mindennapi problémáikat nem hallgatja meg senki.","shortLead":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli...","id":"20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b6102-3396-4f35-837e-5804dc169cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:15","title":"300 milliárdos alagutat álmodtak a Déli pályaudvar alá, a lakók meg csak néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab088cac-59ac-47ba-8ffb-529399223427","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó a selyemkesztyűbe bújtatott műkezet még évekkel ezelőtt kapta ajándékba. ","shortLead":"A brit uralkodó a selyemkesztyűbe bújtatott műkezet még évekkel ezelőtt kapta ajándékba. ","id":"20180928_Van_egy_mukeze_Erzsebet_kiralynonek_arra_az_esetre_ha_elfaradna_az_integetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab088cac-59ac-47ba-8ffb-529399223427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a018-18e1-4dac-a630-61e96e314991","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Van_egy_mukeze_Erzsebet_kiralynonek_arra_az_esetre_ha_elfaradna_az_integetesben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:00","title":"Van egy műkeze Erzsébet királynőnek arra az esetre, ha elfáradna az integetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba199f9-4531-498e-bd47-eb7c939984d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs irigylésre méltó helyzetben, aki ma reggel próbál Érd felé kijutni Budapestről.","shortLead":"Nincs irigylésre méltó helyzetben, aki ma reggel próbál Érd felé kijutni Budapestről.","id":"20180927_Egyszerre_volt_baleset_az_M0s_uton_es_az_M6os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba199f9-4531-498e-bd47-eb7c939984d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6abfa-6782-4122-bda5-06501972d7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_Egyszerre_volt_baleset_az_M0s_uton_es_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:58","title":"Egyszerre volt baleset az M0-s úton és az M6-os autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","shortLead":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","id":"20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad43b47-10e1-4d46-ac91-c36bd3d57162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a4342-6883-45d7-b187-f0cf5119b1b7","c_author":"HVG Konferencia","category":"itthon","description":"Füstbe borult a Várkert bazár környéke – jelentette kollégánk a helyszínről. Pánik nincs. A katasztrófavédelem honlapján nem említik az esetet, szóvivőjüktől, Kisdi Mátétól azt is megtudtuk, miért: tervezett klímatisztítást zajlik a helyszínen.","shortLead":"Füstbe borult a Várkert bazár környéke – jelentette kollégánk a helyszínről. Pánik nincs. A katasztrófavédelem...","id":"20180927_Nagyon_fustol_a_Varkert_bazar_de_panikra_nincs_ok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527a4342-6883-45d7-b187-f0cf5119b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9bac98-72b7-4b80-9014-6abbd9cd517b","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Nagyon_fustol_a_Varkert_bazar_de_panikra_nincs_ok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:08","title":"Nagyon füstöl a Várkert bazár, de pánikra nincs ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","shortLead":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","id":"20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f443a0-0d62-4384-98bd-94e9be7dfa80","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:52","title":"Egy pár fokkal melegebb lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e5e20-59de-4da7-bc47-d11cb0c9e792","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:36","title":"Amikor a Fidesz szóvivője teljesen kiakadt a miniszterelnöki magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]