Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. A szép számban jelen levő lakók kíváncsian hallgatták a víziókat, de a végén többen sérelmezték, hogy a mindennapi problémáikat nem hallgatja meg senki.","shortLead":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli...","id":"20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b6102-3396-4f35-837e-5804dc169cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:15","title":"300 milliárdos alagutat álmodtak a Déli pályaudvar alá, a lakók meg csak néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefdc2e9-e81b-44d9-8bbb-104fca159882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megbízás két évre szól.","shortLead":"A megbízás két évre szól.","id":"20180929_Volt_rendorsegi_mesterlovesz_cege_orizheti_a_menekultszallasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fefdc2e9-e81b-44d9-8bbb-104fca159882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd40ff4-4aad-49a5-8a95-dd777d58e30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Volt_rendorsegi_mesterlovesz_cege_orizheti_a_menekultszallasokat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:45","title":"Volt rendőrségi mesterlövész cége őrizheti a menekültszállásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62007125-44e1-40c1-adb0-e087876059ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy YouTuber megutaztatta a kameráját egy óceánjáró teherhajón. A kamera a Vörös-tengertől Hongkongig tartó útja során mindent rögzített, ami a legtöbb ember számára láthatatlan. Milliárdnyi csillagot az éjszakában, égzengést a nyílt vízen, a semmi közepén. ","shortLead":"Egy YouTuber megutaztatta a kameráját egy óceánjáró teherhajón. A kamera a Vörös-tengertől Hongkongig tartó útja során...","id":"20180928_Elkepesztoen_szep_dolgok_tortennek_a_nyilt_oceanon__time_lapse_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62007125-44e1-40c1-adb0-e087876059ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28db90-d3a9-4310-8af5-4545b85ad047","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Elkepesztoen_szep_dolgok_tortennek_a_nyilt_oceanon__time_lapse_video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:52","title":"Elképesztően szép dolgok történnek a nyílt óceánon – time lapse videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indul a Falusi Útalap.","shortLead":"Indul a Falusi Útalap.","id":"20180928_Egymilliard_forintot_ad_iden_a_kormany_utfelujitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4582cd4c-9ebd-4392-bcfe-1cefc50a7968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Egymilliard_forintot_ad_iden_a_kormany_utfelujitasra","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:38","title":"Egymilliárd forintot ad idén a kormány útfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is vége szakad. Mit tehetnek a kvv-k, ha felkorbácsolódik a kamatemelési hullám?\r

","shortLead":"Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is...","id":"20180928_Eddig_volt_olcso_a_penz__2019tol_uj_vilag_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83017153-3db1-4015-971b-67e78c5c5ced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Eddig_volt_olcso_a_penz__2019tol_uj_vilag_jon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:32","title":"Eddig volt olcsó a pénz - 2019-től új világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Pál önkormányzati képviselőnél elszakadt a cérna.","shortLead":"Tóth Pál önkormányzati képviselőnél elszakadt a cérna.","id":"20180928_Nem_kapott_valaszt_motolovkoktellal_fenyegetozott_az_ozdi_fideszes__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee570c7-0977-4c99-b6a9-e21e396bac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Nem_kapott_valaszt_motolovkoktellal_fenyegetozott_az_ozdi_fideszes__video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:11","title":"Nem kapott választ, Molotov-koktéllal fenyegetőzött az ózdi fideszes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","id":"20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c57e5d-3bfe-47f1-99f4-1b0928f258c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:21","title":"Nem 480-nal, hanem 500 km/h-val száguldhat az új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Legfelső Bíróság is elutasította a vádlott kegyelmi kérvényét, ezért a 35 éves nőt kivégezték a kínai Hangcsou városában.","shortLead":"A Legfelső Bíróság is elutasította a vádlott kegyelmi kérvényét, ezért a 35 éves nőt kivégezték a kínai Hangcsou...","id":"20180928_Kivegeztek_a_jatekfuggo_bebiszittert_aki_megolte_a_gondjaira_bizott_gyerekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bded49b-2511-4d6a-8e41-83ed96c781b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Kivegeztek_a_jatekfuggo_bebiszittert_aki_megolte_a_gondjaira_bizott_gyerekeket","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:57","title":"Kivégezték a játékfüggő bébiszittert, aki megölte a gondjaira bízott gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]