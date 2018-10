Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97d15d08-b7e2-4313-a64e-d5f38d9751c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag közös megegyezéssel távozott, miután a csapat szombaton megalázó vereséget szenvedett.","shortLead":"Állítólag közös megegyezéssel távozott, miután a csapat szombaton megalázó vereséget szenvedett.","id":"20181001_Kirugtak_Laszlo_Csabat_uj_edzot_kap_a_Dundee_United","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d15d08-b7e2-4313-a64e-d5f38d9751c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77234bd0-e495-4fa5-a5b8-bdecf51b2de0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Kirugtak_Laszlo_Csabat_uj_edzot_kap_a_Dundee_United","timestamp":"2018. október. 01. 10:43","title":"Kirúgták László Csabát, edző nélkül maradt a Dundee United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő maga is szabályt szegett.","shortLead":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő...","id":"20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9dce6-1a53-49cc-934a-0f98e2970aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","timestamp":"2018. október. 01. 14:26","title":"Videó: 150 km/h-val, a belső sávban vontatott egy kisbusz egy másikat az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","shortLead":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","id":"20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe463-d885-4039-8ed7-6512b2aa1fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:56","title":"Túl sok a szemét körülöttük - inkább megszüntetik a szelektív hulladékgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De elmondjuk előre: öt találatos nem volt.","shortLead":"De elmondjuk előre: öt találatos nem volt.","id":"20180929_Ha_csak_90_szam_elso_feleben_tippelt_az_otos_lotton_meg_van_eselye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ad7fb2-d2ec-49a3-9337-6fd85176e299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Ha_csak_90_szam_elso_feleben_tippelt_az_otos_lotton_meg_van_eselye","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:54","title":"Ha csak a 90 szám első feléből tippelt az ötös lottón, még van esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másodszor.","shortLead":"Másodszor.","id":"20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab78c38b-274f-4fab-af12-f6339e273b18","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:55","title":"Gwyneth Paltrow férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","shortLead":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","id":"20181001_Nem_elerheto_az_Index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044d6e7a-01ab-4db9-a56c-08a21858a4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nem_elerheto_az_Index","timestamp":"2018. október. 01. 11:30","title":"Meghackelte saját magát az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként hűvös lehet, de többfelé továbbra is 20 fok körül alakulnak a maximumok – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.\r

","shortLead":"Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként...","id":"20180930_Marad_a_kellemes_napos_osz__ejszakai_fagyokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659c821b-ef95-4301-aa06-8f54ce36a96a","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Marad_a_kellemes_napos_osz__ejszakai_fagyokkal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:19","title":"Marad a kellemes, napos ősz - éjszakai fagyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]