[{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét. Néha a cégek életében is könnyebb lenne a lapító üzemmódot választani, mégsem ajánlható.","shortLead":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét...","id":"20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91189697-5b40-4a54-aee3-2094f8d31412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","timestamp":"2018. október. 04. 19:15","title":"Ezért nem érdemes a rossz híreket eltitkolni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utah államban tartóztatták le, ricinnel mérgezett levelek feladásával vádolják. ","shortLead":"Utah államban tartóztatták le, ricinnel mérgezett levelek feladásával vádolják. ","id":"20181004_feher_haz_pentagon_ricin_mergezett_level_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f910fd3-c57e-490b-969c-80e5e5f38639","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_feher_haz_pentagon_ricin_mergezett_level_letartoztatas","timestamp":"2018. október. 04. 05:37","title":"Elfogták a férfit, aki mérget küldött a Pentagonba és a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","shortLead":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","id":"20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51537338-3514-43ac-8e70-d435897a399b","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","timestamp":"2018. október. 04. 08:48","title":"Pérez Carlos lett a Telekom Veszprém másodedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b161616-c168-4e7a-90b0-27740bbcb9ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 4-től minden eddiginél kedvezőbb feltétekkel vehetik fel az lakossági energiahatékonysági hitelprogram nyújtotta nullaszázalékos hitelt az ügyfelek.","shortLead":"Október 4-től minden eddiginél kedvezőbb feltétekkel vehetik fel az lakossági energiahatékonysági hitelprogram...","id":"20181004_Matol_gyorsabban_jutnak_a_penzukhoz_az_ujlakastulajdonosok_es_a_lakasszovetkezetek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b161616-c168-4e7a-90b0-27740bbcb9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07641-808d-4624-b650-74009ccd0631","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Matol_gyorsabban_jutnak_a_penzukhoz_az_ujlakastulajdonosok_es_a_lakasszovetkezetek_is","timestamp":"2018. október. 04. 10:08","title":"Mától gyorsabban jutnak a pénzükhöz az újlakás-tulajdonosok és a lakásszövetkezetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újab probléma lépett fel az emberiséget értékes ismeretekkel gyarapító Kepler űrtávcsőnél, ezért a kutatók inkább alvó üzemmódba kapcsolták az eszközt. Október 10-én kiderül, maradt-e még benne elég üzemanyag.","shortLead":"Újab probléma lépett fel az emberiséget értékes ismeretekkel gyarapító Kepler űrtávcsőnél, ezért a kutatók inkább alvó...","id":"20181003_nasa_kepler_urtavcso_hibernalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd07f1e-6c24-441d-a66a-fa8c6174874b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_nasa_kepler_urtavcso_hibernalas","timestamp":"2018. október. 03. 19:03","title":"Baj van a NASA legfontosabb űrtávcsövével, újra el kellett altatni a Keplert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki jól van és boldog. ","shortLead":"Mindenki jól van és boldog. ","id":"20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce001d2f-b0f9-4001-9332-1a7ebcccc797","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. október. 04. 07:34","title":"Megszületett Kate Hudson harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A határozat bevezetője szerint minderre Magyarország versenyképességének növelése érdekében van szükség.","shortLead":"A határozat bevezetője szerint minderre Magyarország versenyképességének növelése érdekében van szükség.","id":"20181004_A_kormany_nekilat_a_kutatointezetek_atszervezesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6efea4-18c3-4522-87ff-31bdf0a75d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_A_kormany_nekilat_a_kutatointezetek_atszervezesehez","timestamp":"2018. október. 04. 21:38","title":"A kormány nekilát a kutatóintézetek átszervezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]