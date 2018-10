Volner nekiment a Jobbiknak az LMP-s közeledés miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felajánlotta lemondását, amiért fake newst terjesztett.","shortLead":"Felajánlotta lemondását, amiért fake newst terjesztett.","id":"20181004_Az_allasaba_kerulhet_Lech_Walesa_szovivojenek_hogy_eltitkolta_Orban_hianyzo_alairasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93097d4a-38ff-416e-a7aa-ba6257a31435","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Az_allasaba_kerulhet_Lech_Walesa_szovivojenek_hogy_eltitkolta_Orban_hianyzo_alairasat","timestamp":"2018. október. 04. 15:25","title":"Az állásába kerülhet Lech Walesa szóvivőjének, hogy eltitkolta Orbán hiányzó aláírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami helyet, mindenki fizet majd, aki ott akar tanulni.","shortLead":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami...","id":"20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fbb217-76e4-493e-8433-c1ffd7f9fba5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","timestamp":"2018. október. 05. 08:12","title":"4 milliós tandíj és több külföldi – ilyen lesz az új Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. A portál szerint tehát eldőlt, hogy a Telekom Veszprém után az MKSZ is kiadja az útját Ljubomir Vranjesnek. 