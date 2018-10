Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Beszelgetesek_a_jovorol_Esszepalyazat_25_eve_aluliaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a621a7a7-4007-42ae-9c56-7c6dd142229e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Beszelgetesek_a_jovorol_Esszepalyazat_25_eve_aluliaknak","timestamp":"2018. október. 05. 14:45","title":"Beszélgetések a jövőről: Esszépályázat 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a54736c-f225-4d57-ab5e-3271a1c82e91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az énekes nem titkoltan rajong a szép és gyors autókért, most éppen egy hófehér Huracánt használ. ","shortLead":"Az énekes nem titkoltan rajong a szép és gyors autókért, most éppen egy hófehér Huracánt használ. ","id":"20181004_a_nap_videoja_igy_enekeltet_gaspar_laci_egy_lamborghini_huracant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a54736c-f225-4d57-ab5e-3271a1c82e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89484130-fa83-4ff8-9bf3-9b43260ba437","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_a_nap_videoja_igy_enekeltet_gaspar_laci_egy_lamborghini_huracant","timestamp":"2018. október. 04. 06:41","title":"A nap videója: Így énekeltet Gáspár Laci egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","shortLead":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","id":"20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c3c61-33ce-48b0-93e0-764d81f25cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:26","title":"Ketten meghaltak egy brit baromfiüzemben egy ismeretlen kémiai anyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is alszanak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is...","id":"20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81a140-7e22-4efa-88d5-2081e956a31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 03. 20:44","title":"Nem csak lelkileg, testileg is tönkretehet a szexuális bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70767937-bddd-4322-8b67-4de7d296fc68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Beteg lett” egy angliai állatkertben vásárolt plüssmaki. Tulajdonosa visszaküldte, és szívmelengető választ kapott.\r

\r

","shortLead":"„Beteg lett” egy angliai állatkertben vásárolt plüssmaki. Tulajdonosa visszaküldte, és szívmelengető választ kapott.\r

\r

","id":"20181005_A_vilag_legbaratsagosabb_allatkertje_levette_a_labarol_a_magyar_kislanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70767937-bddd-4322-8b67-4de7d296fc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace7b6be-3409-47ce-b104-64b0d60e1f53","keywords":null,"link":"/elet/20181005_A_vilag_legbaratsagosabb_allatkertje_levette_a_labarol_a_magyar_kislanyt","timestamp":"2018. október. 05. 07:43","title":"A világ legbarátságosabb állatkertje levette a lábáról a magyar kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1089ca-2253-49a1-8aad-6f5c04726fa9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminisztérium több tucat kínai és külföldi bankot bízott meg az ügy lebonyolításával.","shortLead":"A pénzügyminisztérium több tucat kínai és külföldi bankot bízott meg az ügy lebonyolításával.","id":"20181004_Kina_elad_egy_csomo_amerikai_allampapirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1089ca-2253-49a1-8aad-6f5c04726fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849c5413-be80-4398-b1e7-c456b66375bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Kina_elad_egy_csomo_amerikai_allampapirt","timestamp":"2018. október. 04. 09:04","title":"Kína elad egy csomó amerikai állampapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este a székesfehérvári csapat Londonban játszik, megkérdeztük a miniszterelnöktől egy megnyitón, repül-e.","shortLead":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este...","id":"20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08bd97-69ac-416e-a339-8d20b634b646","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","timestamp":"2018. október. 04. 10:45","title":"Megkérdeztük Orbánt, ma is elrepül-e a Vidi meccsre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]