Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. Ezúttal a 29 éves klasszison kívül is nyertek érmeket a magyarok, Lakatos Dávid, Cseh László és Jakabos Zsuzsanna, valamint a 4x50 méteres vegyes gyorsváltó is odafért a dobogóra.","shortLead":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók...","id":"20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba643b-5294-4051-b583-e7665797bfe7","keywords":null,"link":"/sport/20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","timestamp":"2018. október. 05. 20:38","title":"Hat magyar érem termett ma budapesti úszó világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos Bírói Tanács hiányzó négy tagját és az új póttagokat. Ez pedig új fejezet kezdetét jelentheti Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a bírói karon belüli bírálói küzdelmében.","shortLead":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos...","id":"20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fab94-1e94-4655-baa2-b961ea85fd50","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","timestamp":"2018. október. 05. 06:30","title":"Ítéletidő: most kiderül, mennyire rettegnek a bírák Handó Tünde hatalmától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ecb90c-664d-4770-9529-9508110161d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú büntetést kapott az a német házaspár, amely a Höxter városában lévő házukba becsalt nőket lelkileg és fizikailag bántalmazta.","shortLead":"Hosszú büntetést kapott az a német házaspár, amely a Höxter városában lévő házukba becsalt nőket lelkileg és fizikailag...","id":"20181006_Megszuletett_az_itelet_a_hoxteri_terrorhaza_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ecb90c-664d-4770-9529-9508110161d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce31e0a-b449-48b3-8420-9ab1bc716a07","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Megszuletett_az_itelet_a_hoxteri_terrorhaza_ugyeben","timestamp":"2018. október. 06. 14:29","title":"Megszületett az ítélet a höxteri „terrorháza” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b16e28-6edc-4613-8b3f-c93d4c1f6ded","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Ezek_utan_egesz_mashogy_tekint_majd_a_pizzara_video_a_pizzaakrobatakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b16e28-6edc-4613-8b3f-c93d4c1f6ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ea253a-04d4-479d-9b08-b0bfee39ae1b","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Ezek_utan_egesz_mashogy_tekint_majd_a_pizzara_video_a_pizzaakrobatakrol","timestamp":"2018. október. 05. 13:51","title":"Ezek után egész máshogy tekint majd a pizzára (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pozsonyi úti volt KISZ-székház bontását leállították, mert azbesztet találtak, de a hatóság szerint az a megengedett határérték alatti.","shortLead":"A Pozsonyi úti volt KISZ-székház bontását leállították, mert azbesztet találtak, de a hatóság szerint az a megengedett...","id":"20181005_Megsincs_azbesztveszely_az_ujlipotvarosi_epuletbontas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372d8c2f-feec-4df3-8155-bdf89acac58c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Megsincs_azbesztveszely_az_ujlipotvarosi_epuletbontas_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 20:44","title":"Még sincs azbesztveszély az újlipótvárosi épületbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357c1b4-9206-4da9-ba77-92d206bdb46c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál kisebb méretű, de egyre nagyobb szenzorral szerelt masinákkal a „kompakt képminőségre” helyezik a hangsúlyt.","shortLead":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál...","id":"201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e357c1b4-9206-4da9-ba77-92d206bdb46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa80ac7-c5d8-4af9-adaa-d5e659d042cc","keywords":null,"link":"/tudomany/201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","timestamp":"2018. október. 06. 13:30","title":"Hagyják a dagadt gépet másra: új gépkategóriát találtak maguknak a hobbifotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök erőszakkal vádolt főbírójelöltje ellen szervezett tüntetést szerinte Soros és mások pénzelték.","shortLead":"Az elnök erőszakkal vádolt főbírójelöltje ellen szervezett tüntetést szerinte Soros és mások pénzelték.","id":"20181005_Mar_Trump_is_elkezdte_a_sorosozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad35ba88-b0ba-473d-8ad5-4bb49e6f802b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_Trump_is_elkezdte_a_sorosozast","timestamp":"2018. október. 05. 15:56","title":"Már Trump is elkezdte a sorosozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük cselekedni kell, mert a pénzt Orbánék ellopják. ","shortLead":"Szerintük cselekedni kell, mert a pénzt Orbánék ellopják. ","id":"20181004_Az_MSZP_a_Parbeszed_es_a_Momentum_is_alairasokat_gyujt_az_europai_ugyeszsegert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fded083-d1f8-4580-b001-3c781e964572","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Az_MSZP_a_Parbeszed_es_a_Momentum_is_alairasokat_gyujt_az_europai_ugyeszsegert","timestamp":"2018. október. 04. 19:47","title":"Az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum is aláírásokat gyűjt az európai ügyészségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]