Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan ítélet. ","shortLead":"Szokatlan ítélet. ","id":"20181011_Kutatas_kutato_sikkasztas_zongora_New_York","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2cea1-6bbc-4e0d-9cb5-f3b8adc45d10","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Kutatas_kutato_sikkasztas_zongora_New_York","timestamp":"2018. október. 11. 12:04","title":"Börtön helyett zongoráznia kell annak a neurológusnak, aki a kutatási alapból sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15de09ef-979f-4641-a4cf-87c967ecf728","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A műsorvezető 46 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni.","shortLead":"A műsorvezető 46 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni.","id":"20181010_Sikeresen_levizsgazott_nemsokara_megkapja_jogositvanyat_Tilla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15de09ef-979f-4641-a4cf-87c967ecf728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46334e22-7300-4f67-976b-32ae44485a5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Sikeresen_levizsgazott_nemsokara_megkapja_jogositvanyat_Tilla","timestamp":"2018. október. 10. 12:03","title":"Sikeresen levizsgázott, nemsokára megkapja jogosítványát Tilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e60cde-d1de-4949-8585-3faeae29a15d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a szárnyaló olajárak nem ezt indikálnák, reneszánszukat élik a fél Földet átölelő repülőutak. Október 11-én startol a 19 órás, Szingapúr–New York-járat, melyen kevesebb ülés, jobb levegő és pénzért még wifi is lesz.","shortLead":"Bár a szárnyaló olajárak nem ezt indikálnák, reneszánszukat élik a fél Földet átölelő repülőutak. Október 11-én startol...","id":"20181010_Ma_ujrainditjak_a_vilag_leghosszabb_repulojaratat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e60cde-d1de-4949-8585-3faeae29a15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff34537c-b10f-47e5-a30b-6362a2919469","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Ma_ujrainditjak_a_vilag_leghosszabb_repulojaratat","timestamp":"2018. október. 11. 06:00","title":"Ma indul újra a világ leghosszabb repülőjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","shortLead":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","id":"20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28803a0e-2288-4d71-a902-9a61f02202ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","timestamp":"2018. október. 10. 14:14","title":"Vádat emeltek három férfi ellen, akiknek közük lehetett a spanyolországi gázolásos merényletekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","shortLead":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","id":"20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8e8dbf-ac82-4d2d-8f01-8ce259811b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","timestamp":"2018. október. 11. 14:29","title":"A hétvégéig biztos kitart a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","shortLead":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","id":"20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9080eb-8649-499e-babf-74c9883b637e","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","timestamp":"2018. október. 10. 11:35","title":"Ellopták a Tour de France győztese, Geraint Thomas trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","shortLead":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","id":"20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ff5987-0067-409a-91e5-0f2fd3ce1473","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","timestamp":"2018. október. 11. 19:26","title":"Elesett az iskolában, másnap meghalt egy 11 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívja fel vezércikkében a figyelmet a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. A CNN pedig arra utal, hogy Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter ugyancsak nagy gondban lehet, amikor meg kell védelmeznie Trump kereskedelempolitikáját külföldi kollégái és jegybankelnökök előtt egy Bali szigetén rendezett konferencián. ","shortLead":"Erre hívja fel vezércikkében a figyelmet a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. A CNN pedig arra utal...","id":"20181011_Eletveszelyes_lehet_Trump_meregpirulaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dea1fc-01ce-476c-a95d-0f23a1d52967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Eletveszelyes_lehet_Trump_meregpirulaja","timestamp":"2018. október. 11. 06:46","title":"Életveszélyes lehet Trump „méregpirulája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]