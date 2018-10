Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","shortLead":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","id":"20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e339b-2aea-4aed-8d11-0b9590276823","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","timestamp":"2018. október. 13. 08:19","title":"Karácsony előtt dőlhet el a Hír Tv sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli elnök bízik kommunista partnerében; Amerika kevésbé.","shortLead":"A déli elnök bízik kommunista partnerében; Amerika kevésbé.","id":"20181012_Szoul_szerint_EszakKorea_kesz_a_leszerelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c6c7f-e347-4d7a-939b-fa19d13125e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Szoul_szerint_EszakKorea_kesz_a_leszerelesre","timestamp":"2018. október. 12. 13:16","title":"Szöul szerint Észak-Korea kész a leszerelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont odaengedték. Most megmagyarázták: azért tettek így, mert nem volt előre bejelentett szimpátiatüntetés.","shortLead":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont...","id":"20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c1c5e0-60a2-433e-ae80-dd1996f09258","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:29","title":"ORFK: A törökök nem jelezték a szimpátiatüntetést, ezért megtarthatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései érintettek. Még a házi disznóvágást is be kell jelenteni.","shortLead":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései...","id":"20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa88bed-257c-4c45-b6f2-8571eade259c","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","timestamp":"2018. október. 13. 11:58","title":"Pusztít a sertéspestis Borsodban, ötven település gazdái aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a8f4b1-8e7e-429b-8d64-63817e1368bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nyilvánosságra hozta gigantikus divatterepjárójának első olyan fotóját, melyen már álcázás nélkül látható a teljesen új modell.","shortLead":"A bajor gyártó nyilvánosságra hozta gigantikus divatterepjárójának első olyan fotóját, melyen már álcázás nélkül...","id":"20181013_szuros_tekintettel_hatalmas_vesekkel_leselkedik_a_sotetben_a_bmw_x7_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a8f4b1-8e7e-429b-8d64-63817e1368bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0416c12a-88c4-4b0f-a47e-ded9d4d3d0ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_szuros_tekintettel_hatalmas_vesekkel_leselkedik_a_sotetben_a_bmw_x7_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 13. 08:21","title":"Hatalmas és tekintélyt parancsoló lett a BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e külsősöknek a fiókunkhoz.","shortLead":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e...","id":"20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618405b2-f1bc-40c7-b09c-a2c9a3ab68b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","timestamp":"2018. október. 12. 11:03","title":"Figyeljen, mire nyom rá, ha ezt feldobja a Google – a válaszától függ, hogy beleláthat-e más a Gmailjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte akadozhat az internetelérés, miután a történelem során először biztonsági frissítést hajtottak végre az egyik kulcsfontosságú háttérrendszerben.","shortLead":"Világszerte akadozhat az internetelérés, miután a történelem során először biztonsági frissítést hajtottak végre...","id":"20181011_icann_dns_rendszer_titkositasi_kulcsok_frissitese_web_internet_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f933674-aecb-420f-91f8-662a05e6f359","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_icann_dns_rendszer_titkositasi_kulcsok_frissitese_web_internet_leallas","timestamp":"2018. október. 11. 18:33","title":"Készüljön, a következő 48 órában világszerte leállhat az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f34f686-925f-4ef2-8bb7-bbc388515e70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes már két stúdióalbumot és hat kislemezt adott ki, de ez a mostani daluk nagyon mély. ","shortLead":"Az együttes már két stúdióalbumot és hat kislemezt adott ki, de ez a mostani daluk nagyon mély. ","id":"20181012_Little_Big_Skibidi_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f34f686-925f-4ef2-8bb7-bbc388515e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ea40ac-777f-4aad-858e-774ec4cb7b7b","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Little_Big_Skibidi_Oroszorszag","timestamp":"2018. október. 12. 16:09","title":"Az oroszoktól jött a legújabb Gangnam Style, és nincs rá jobb szó, minthogy: fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]