Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6834626f-a5ea-4ea6-b774-5f250ea546e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint Kína leggazdagabb embere lett az Alibaba internetes cég alapítója. A magát Kína és Amerikai közötti hídnak tekintő üzletember visszavonta Trumpnak tett ígéretét, és tervei szerint már leginkább csak angoltanítással foglalkozik a jövőben.","shortLead":"Megint Kína leggazdagabb embere lett az Alibaba internetes cég alapítója. A magát Kína és Amerikai közötti hídnak...","id":"20181010_Jack_Mat_is_felirtak_egy_kinai_listara__egy_amerikairol_viszont_kihuztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6834626f-a5ea-4ea6-b774-5f250ea546e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfc3c71-2656-4b8c-9513-f406f5ad5753","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Jack_Mat_is_felirtak_egy_kinai_listara__egy_amerikairol_viszont_kihuztak","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Visszavonulás ide vagy oda, Jack Ma ismét Kína leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató Kökény-Szalai Viviennek abban a rágalmazási perben kellett bíróság elé állnia, amelyet Czeglédy Csaba kezdeményezett ellenük. Andy Vajna csatornájának Tények című műsorában rendszeresen mondanak be/olvasnak fel másokat lejárató állításokat jelentősebb következmények nélkül, az egyik ilyen miatt most magánvádas büntetőeljárásban kell felelniük.","shortLead":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató...","id":"20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a59f8f-564b-4c2a-8370-4768cda0acb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","timestamp":"2018. október. 10. 11:22","title":"Fotó: Czeglédy bíróság elé vitte Marsi Anikót, Gönczi Gábort és Andor Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak járhatatlanná, emberek tűntek el, egy faluban négy életet is követelt a katasztrófa.","shortLead":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak...","id":"20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5c2e5-0255-4bc6-bc48-35f8a0571d4f","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","timestamp":"2018. október. 10. 13:45","title":"5-en meghaltak, sokan eltűntek a mallorcai áradások során – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba türbéje síremlék felújítása úgy veti fel ezt a kérdést, hogy meg is válaszolja: nem. Vannak műemlékek, amelyeknek jobban áll, ha egy kicsit kopottabbak, fésületlenebbek. És Gül baba türbéje ilyen.","shortLead":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba...","id":"20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8c779-c683-4bf8-817b-8a7f3fcb6961","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","timestamp":"2018. október. 09. 14:00","title":"Gül baba türbéje: amikor a felújítás kiűzi a hely szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízezren várnak jelenleg valamilyen műtétre Magyarországon, van, aki leghamarabb csak 2020-ban kerülhet sorra.","shortLead":"Több tízezren várnak jelenleg valamilyen műtétre Magyarországon, van, aki leghamarabb csak 2020-ban kerülhet sorra.","id":"20181010_Muteti_varolistak_rosszabb_a_helyzet_mint_a_kormanyzat_allitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6ba89e-d622-4106-9bd8-b1d9069e6e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Muteti_varolistak_rosszabb_a_helyzet_mint_a_kormanyzat_allitja","timestamp":"2018. október. 10. 08:37","title":"Műtéti várólisták: a kormányzat szerint nincs baj, de a számok mást mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak továbbra is béren kívüli juttatásokat. Ennek oka: a munkaerő-hiány.","shortLead":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak...","id":"20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ca47a0-1d46-4d2c-bd71-03ddae59e202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","timestamp":"2018. október. 10. 14:00","title":"Kisajtolják a dolgozók a főnökből a pluszpénzt az egészségükre és a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is lépnie kellett. Megérkezett „javítócsomagja”, az iOS 12.0.1.","shortLead":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is...","id":"20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc37bca-a574-4f91-bb30-d9e003834b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","timestamp":"2018. október. 09. 17:03","title":"ChargeGate? Máris itt az Apple megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c17505-af42-4eda-810d-87f58e640615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megemelnék a szolgálatban levő dolgozók megtámadásáért kiszabható börtönbüntetés idejét. A budapesti elővárosi vasútvonalakon különösen sokan támadnak jegyvizsálókra.","shortLead":"Megemelnék a szolgálatban levő dolgozók megtámadásáért kiszabható börtönbüntetés idejét. A budapesti elővárosi...","id":"20181010_Szigoritana_a_torvenyt_a_vasutas_szakszervezet_mert_annyian_tamadnak_kalauzokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c17505-af42-4eda-810d-87f58e640615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01c459a-c6c6-4717-b258-378d888e007b","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Szigoritana_a_torvenyt_a_vasutas_szakszervezet_mert_annyian_tamadnak_kalauzokra","timestamp":"2018. október. 10. 13:07","title":"Szigorítaná a törvényt a vasutas-szakszervezet, mert annyian támadnak kalauzokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]