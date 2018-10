Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","shortLead":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","id":"20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d66a406-289f-4d9b-bff4-705a807b7a65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","timestamp":"2018. október. 15. 16:08","title":"Év végére 60 milliárd forint tartozásuk lesz a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.","shortLead":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d530ede-d9e2-4817-89e2-363cd496f344","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Szaúd-Arábia makacs és válaszcsapást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak ennek a folyónak a vizében. Most még nincs akkora baj, de idővel komolyan visszaüthet. ","shortLead":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak...","id":"20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715bc8-cb3a-40ba-998b-0cc1857acb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","timestamp":"2018. október. 15. 16:33","title":"Megnézték, mennyi műanyag úszkál a Dunában, és sokkal nagyobb a baj, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet a belgiumi Florennes-ben található légibázison. Az illetőnek sikerült megsemmisítenie egy F16-os vadászgépet, egy másikat megrongálnia, miközben két másik karbantartó is megsérült.","shortLead":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet...","id":"20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb374148-1bd3-4539-b181-c5062f8f7ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","timestamp":"2018. október. 15. 10:33","title":"Fotók: Bütykölni kezdte a szerelő a vadászgépet, rommá lőtt vele egy F–16-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai...","id":"201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ab41d-bad6-46a2-9f39-4a5f13d92ebd","keywords":null,"link":"/kultura/201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","timestamp":"2018. október. 14. 20:00","title":"Hatalmas tévedés, hogy Mohácsnál nem volt ott mindenki, akinek ott kellett lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","shortLead":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","id":"20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf646b-29e1-4dd1-8584-f193da8d13fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","timestamp":"2018. október. 15. 10:42","title":"Szolnokra jön Peter Greenaway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, aztán lehet beszélni létszámcsökkentésről is. A két fél egymással nem egyeztet, pedig hétfőn már bejelenthetik, hogyan bonyolítják le a beígért leépítést.","shortLead":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok...","id":"20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198f486-e763-47b4-b598-72c174dc9e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","timestamp":"2018. október. 14. 10:00","title":"A kormány már tudja, hogyan seprűz ki százezer embert a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]