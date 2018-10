Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb operációsrendszer-verziót, addig az iOS-eseknél a lefedettség mind nagyobb százaléka a fontos. Csak leshetnek az androidosok a legújabb iPhone-os hírt hallva A mobillal az életünket akarja visszaadni a cég, miközben csökkenti a technológiai függőségünket. Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első készülékét, a The Palmot. Visszatért a legendás mobilmárka: itt a Palm új okostelefonja, ami igen különlegesre sikerült ","shortLead":"Az amerikai szerint idehaza jobban megéri gyorskorcsolyázónak lenni. Az amerikai szerint idehaza jobban megéri gyorskorcsolyázónak lenni. Keddtől magyar lesz az olimpiai ezüstérmes John-Henry Krueger Most ez is megtörtént. A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás segítségével buktatta le hűtlen nejét. A Google Street View-t böngészve fedezte fel a férj, hogy felesége megcsalja A nemrég megjelent Hullámvasúton – Élet bipoláris zavarral című kötet szerzője a beszélgetés során kitért arra is, miért nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget. „Még soha senki nem kért segítséget tőlem azzal, hogy: Doktornő, olyan jól vagyok!"

„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi" – nagyjából ez a fő üzenete annak a könyvnek, amely a napokban jelent meg Franciaországban. Az elektromos autó nem környezetvédelmi csodafegyver A sokmilliárdos megbízást Mészáros Lőrinc gyermekei végzik. A választások előtt még tagadta az érdi polgármester, hogy stadionja lesz a városnak