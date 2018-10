Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan elkezdik lebontani.","shortLead":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan...","id":"20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f39c8e4-044d-4068-a956-012ae5a76aab","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","timestamp":"2018. október. 11. 21:10","title":"Bejelentették az új egri óvoda megépítését, aminek nyáron kellett volna elkészülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat értékrendjétől\". ","shortLead":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat...","id":"20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5173a699-79a3-4cc4-add9-dbed3c1dcb85","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","timestamp":"2018. október. 12. 05:10","title":"Donald Trump volt ügyvédje újra demokrata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Londonban nyílt meg az első miniáruház, ahol csak a konyhára és a hálóra koncentrálnak. Az IKEA vezetője szerint a magyar vidéki városokban is lesznek változások.","shortLead":"Londonban nyílt meg az első miniáruház, ahol csak a konyhára és a hálóra koncentrálnak. Az IKEA vezetője szerint...","id":"20181012_Az_elso_miniIKEA_megnyitasa_utan_a_magyar_videken_is_keszulodik_valami","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef5f3b5-d1c0-4a7f-a3ad-d5ba85ffcbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Az_elso_miniIKEA_megnyitasa_utan_a_magyar_videken_is_keszulodik_valami","timestamp":"2018. október. 12. 11:19","title":"Az első mini-IKEA megnyitása után a magyar vidéken is készülődik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával kapcsolatos munkája nemrég nyilvános lett, így bárki beleolvashat. ","shortLead":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával...","id":"20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14512aa-7aa2-40f0-905c-deaa564194b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","timestamp":"2018. október. 12. 19:35","title":"Stephen Hawking a halála előtt még befejezett egy fontos tudományos munkát, és most végre bárki elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerim Polat egyre több magyar cég vezetőségében jelenik meg. ","shortLead":"Kerim Polat egyre több magyar cég vezetőségében jelenik meg. ","id":"20181012_Orban_torok_baratjanak_fia_is_megjelent_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeeb825-3b4c-4ac1-9810-ad231b69cbb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Orban_torok_baratjanak_fia_is_megjelent_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 12. 12:42","title":"Orbán török barátjának fia is egyre jobban beépül a magyar üzleti életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe96786-baf5-4f3d-8937-644a6b05f09a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az 1970-ben évente 100 időjárással összefüggő katasztrófa miatt kellett intézkedniük a segélyszervezeteknek, tavaly ez a szám már elérte a 400-at.","shortLead":"Az 1970-ben évente 100 időjárással összefüggő katasztrófa miatt kellett intézkedniük a segélyszervezeteknek, tavaly...","id":"20181013_A_klimavaltozas_miatt_nehany_evtized_alatt_megnegyszerezodott_a_termeszeti_katasztrofak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe96786-baf5-4f3d-8937-644a6b05f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee2df94-57fd-443e-81e7-1ce10fc52587","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_A_klimavaltozas_miatt_nehany_evtized_alatt_megnegyszerezodott_a_termeszeti_katasztrofak_szama","timestamp":"2018. október. 13. 16:43","title":"A klímaváltozás miatt néhány évtized alatt megnégyszereződött a természeti katasztrófák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dbde99-9bfa-41b0-874b-ea4a86bede60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rengeteg magyar márka van, amelyet megéri külföldiként eladni, mert kevésbé előítéletesek velük szemben a vásárlók.","shortLead":"Rengeteg magyar márka van, amelyet megéri külföldiként eladni, mert kevésbé előítéletesek velük szemben a vásárlók.","id":"20181013_Mit_szolna_ha_kedvenc_markajarol_kiderulne_hogy_neve_ellenere_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37dbde99-9bfa-41b0-874b-ea4a86bede60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3855cd-5100-4736-a2fd-cd93a9f0e1b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Mit_szolna_ha_kedvenc_markajarol_kiderulne_hogy_neve_ellenere_magyar","timestamp":"2018. október. 13. 11:55","title":"Mit szólna, ha kedvenc márkájáról kiderülne, hogy neve ellenére magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rendesen megdobta a könyveladásokat a skót nagymama, aki szétröhögte a meseolvasást.","shortLead":"Rendesen megdobta a könyveladásokat a skót nagymama, aki szétröhögte a meseolvasást.","id":"20181013_A_rohogo_gorccsel_kuzdo_nagymamanal_nem_kell_jobb_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f547b2a-55af-4a93-ba59-8fa3e895d169","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_rohogo_gorccsel_kuzdo_nagymamanal_nem_kell_jobb_reklam","timestamp":"2018. október. 13. 16:33","title":"A röhögőgörccsel küzdő nagymamánál nem kell jobb reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]