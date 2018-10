Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","shortLead":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","id":"20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dd316-26a5-4ccf-be5f-10f0b7f5c84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","timestamp":"2018. október. 03. 07:48","title":"A mentelmi bizottság elé viszik Orbán luxusrepüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","id":"20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba86dd2a-1d32-492d-8679-5a850ae1a9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","timestamp":"2018. október. 03. 14:54","title":"Megint hazudott a Fidesz, a Helsinki Bizottság pedig megint pert nyert ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók, akiknek munkája a jövőben segítheti a múltban elkövetett bűnök felderítését.","shortLead":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók...","id":"20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e5d05-9ba4-4070-b7c0-8992cbaa0cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 02. 18:20","title":"Átírja a gyerekek génjeit a lelki és testi bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan prémium márkája. ","shortLead":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan...","id":"20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b304b0-ea65-4c7b-9ba6-cc77d067d68f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","timestamp":"2018. október. 03. 11:21","title":"Valódi F1-technikát hoz a közutakra ez az új, vad Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Charles Aznavour hat legemlékezetesebb dala.","shortLead":"Charles Aznavour hat legemlékezetesebb dala.","id":"20181002_Csak_ledobta_a_zsebkendot_a_foldre_es_a_kozonseg_tulekedve_probalta_megszerezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ecceb0-b047-4ba2-a351-0c70dfdf3e13","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Csak_ledobta_a_zsebkendot_a_foldre_es_a_kozonseg_tulekedve_probalta_megszerezni","timestamp":"2018. október. 02. 15:40","title":"Csak ledobta a zsebkendőt a földre, és a közönség már ugrott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon.","shortLead":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat...","id":"20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e36420-c7c2-4a5e-8682-86297b78e108","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","timestamp":"2018. október. 03. 12:09","title":"Hack: Sokkal súlyosabb következményei is lehetnek a bírói függetlenség elvesztésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1412c8ec-8a09-402f-bfd0-46856d678222","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Az országot megosztó heves politikai összecsapássá vált Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt meghallgatása, aminek kimenetele hatással lehet a novemberi választásra.","shortLead":"Az országot megosztó heves politikai összecsapássá vált Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt meghallgatása, aminek...","id":"201840__amerikai_fobirojelolt__politikai_haboru__nok_haragja__duh_es_bosszu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1412c8ec-8a09-402f-bfd0-46856d678222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d24359-4173-40f3-9e06-44ff355b3926","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__amerikai_fobirojelolt__politikai_haboru__nok_haragja__duh_es_bosszu","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Düh és bosszú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]