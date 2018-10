Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti. A Facebook a 2016-os esetből tanulva ezúttal már beavatkozik, és törli azokat a bejegyzéseket, amelyek a szavazás kapcsán megtévesztenék a felhasználókat.","shortLead":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti...","id":"20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe52c2e-27f4-48df-a166-a969dc855494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","timestamp":"2018. október. 16. 17:03","title":"Beizzítja a rakétákat a Facebook, kíméletlenül törölni fogják a választással kapcsolatos kamubejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","shortLead":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","id":"20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581962a-3e3f-4703-b227-777689e2b39a","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","timestamp":"2018. október. 15. 09:51","title":"Meghan Markle gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak ennek a folyónak a vizében. Most még nincs akkora baj, de idővel komolyan visszaüthet. ","shortLead":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak...","id":"20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715bc8-cb3a-40ba-998b-0cc1857acb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","timestamp":"2018. október. 15. 16:33","title":"Megnézték, mennyi műanyag úszkál a Dunában, és sokkal nagyobb a baj, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdc221f-2957-4f04-bb3b-232e3127e990","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Véletlen?","shortLead":"Véletlen?","id":"20181015_Mikozben_a_rendorseg_a_Kutyapartnal_keresi_Baskyt_addig_Lajosmizse_fideszes_polgarmestere_Basky_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afdc221f-2957-4f04-bb3b-232e3127e990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacb2528-12d8-4eaa-a85e-164da947c0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Mikozben_a_rendorseg_a_Kutyapartnal_keresi_Baskyt_addig_Lajosmizse_fideszes_polgarmestere_Basky_Andras","timestamp":"2018. október. 15. 12:41","title":"Miközben a rendőrség a Kutyapártnál keresi Baskyt, addig Lajosmizse fideszes polgármestere Basky András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A listán bőven akadnak olyanok, akiket szexuális bántalmazás miatt elítéltek, de később visszatérhettek szolgálatukba, ahol újra gyerekeket zaklattak.","shortLead":"A listán bőven akadnak olyanok, akiket szexuális bántalmazás miatt elítéltek, de később visszatérhettek szolgálatukba...","id":"20181016_Tobb_tucatnyi_pedofil_pap_nevet_hozta_nyilvanossagra_a_washingtoni_ersekseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b87a68-5174-460d-ac96-74e0f28ececd","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Tobb_tucatnyi_pedofil_pap_nevet_hozta_nyilvanossagra_a_washingtoni_ersekseg","timestamp":"2018. október. 16. 15:13","title":"Többtucatnyi pedofil pap nevét hozta nyilvánosságra a washingtoni érsekség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elolvasták a képviselők a törvénytervezetet a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről, és minden kormánypárti kritika annyi volt, hogy négy helyesírási hiba is van benne.","shortLead":"Elolvasták a képviselők a törvénytervezetet a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről, és minden...","id":"20181016_Kijavitanak_a_fideszesek_a_lakastakarektorvenyt_mert_helyesirasi_hibakat_talaltak_benne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b758b3-c3e4-4a70-8d6d-ccdd963ab4f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Kijavitanak_a_fideszesek_a_lakastakarektorvenyt_mert_helyesirasi_hibakat_talaltak_benne","timestamp":"2018. október. 16. 08:24","title":"Kijavítanák a fideszesek a lakástakarék-törvényt, mert helyesírási hibákat találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]