[{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","shortLead":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","id":"20181022_varpalotai_korhinta_baleset","timestamp":"2018. október. 22. 19:28","title":"Másfél szobás lakásban nyolcan élnek - nem tudják hazavinni a várpalotai tragédiában megsérült fiút"},{"available":true,"c_guid":"64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és saját bevallása szerint nagyon unja magát.","shortLead":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és...","id":"20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","timestamp":"2018. október. 22. 17:25","title":"A volt grúz elnök unatkozik, és sokallja a 400 eurós amszterdami rezsit"},{"available":true,"c_guid":"951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki a hétvégén jelentette be, hogy szklerózis multiplexben szenved.","shortLead":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki...","id":"20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","timestamp":"2018. október. 22. 16:48","title":"A beteg Selma Blair mellé álltak a hírességek"},{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern menedzser életformájáról Elon Musk. A Tesla vezére nem dicsekedett és nem panaszkodott, hanem bemutatta, hogy manapság a döntéshozó helyzetben milyen elvárással kerül szembe valaki. ","shortLead":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern menedzser életformájáról Elon Musk. A Tesla vezére nem dicsekedett és nem panaszkodott, hanem bemutatta, hogy manapság a döntéshozó helyzetben milyen elvárással kerül szembe valaki. ","shortLead":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern...","id":"20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","timestamp":"2018. október. 22. 12:05","title":"„Embertelen komédia": miért nincs több női menedzser?"},{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy valami olyasmi.","shortLead":"Vagy valami olyasmi.","id":"20181022_Puzser_miatt_jelentkezett_be_egy_uj_jelolt_a_fopolgarmesteri_posztra","timestamp":"2018. október. 22. 13:15","title":"Puzsér miatt jelentkezett be egy új jelölt a főpolgármesteri posztra"},{"available":true,"c_guid":"9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi voltak a régi technikák eltűnésének, úttörők az új eszközök alkalmazásában, de egyvalami nem változott: sokan nem is tudjuk, hogy csak a felét látjuk a világnak.","shortLead":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi...","id":"20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d3579-ee99-49bd-8258-a6f9c7640066","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","timestamp":"2018. október. 22. 15:00","title":"A pesti optikusdinasztia tagjai már messziről felismerik a szemüveggyilkosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat szerint.","shortLead":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat...","id":"20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586e8a89-a6e8-4afe-9b3e-9f8546fc7be0","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","timestamp":"2018. október. 23. 08:24","title":"Jön a mindent látó szem? Pintér összekötné az ország térfigyelő kameráit"},{"available":true,"c_guid":"824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","shortLead":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","id":"20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","timestamp":"2018. október. 23. 08:34","title":"Postai csomagba rejtett bombát küldtek Soros Györgynek"}] A szerkezet nem lépett működésbe.","id":"20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cb28cf-6214-49e7-9316-9ff0a4e60195","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","timestamp":"2018. október. 23. 08:34","title":"Postai csomagba rejtett bombát küldtek Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]