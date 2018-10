Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és pozitív munkahelyi légkör vegye körül. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei arra mutatnak rá, hogy ezekben az esetekben nő a motiváció, az öröm és a teljesítmény – és végső soron az elköteleződés is.","shortLead":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és...","id":"20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971aeb-7050-4aee-978f-4bbeb6470ebd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","timestamp":"2018. október. 23. 19:15","title":"Mi a hatékony munka titka? Mutatunk 6 segítő tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek a kínálatban.\r

\r

","shortLead":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek...","id":"20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3376e983-ebd4-4cb2-adb7-10e9d8dd0d47","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Kenyában indított tévécsatornát a TV2 volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","shortLead":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","id":"20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90aba9-a23e-4541-b0b3-53f39082a40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","timestamp":"2018. október. 23. 21:58","title":"Lángoló házukból mentette ki négy gyerekét egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","shortLead":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","id":"20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde6df9-d48f-47c4-bde2-8035d0c46e7f","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","timestamp":"2018. október. 24. 12:55","title":"Fluor: Nem mondom, hogy szépeket írtam, de nem fenyegettem meg senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa51698a-f846-4980-a69b-89a0a5217eaa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A lényeg, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő terápiás formát.","shortLead":"A lényeg, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő terápiás formát.","id":"20181023_Vajon_hatekony_az_online_terapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa51698a-f846-4980-a69b-89a0a5217eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc819bd-1d14-4c9a-abc6-334262e7f604","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181023_Vajon_hatekony_az_online_terapia","timestamp":"2018. október. 23. 08:41","title":"Vajon hatékony az online terápia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 éves volt.","shortLead":"77 éves volt.","id":"20181022_benetton_gilberto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1fdba-5c8f-4c39-9690-61b9168003c8","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_benetton_gilberto","timestamp":"2018. október. 22. 21:29","title":"Elhunyt a Benetton egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiküldetésben dolgozók, és a Magyarországon foglalkoztatott külföldiek adó- és járulékkötelezettségeit is megváltoztatná az a javaslat, amelyet Varga Mihály beadott a parlamentnek. Az Adózóna összefoglalta, mi mindent érdemes tudni a pénzügyminiszter terveiről.","shortLead":"A kiküldetésben dolgozók, és a Magyarországon foglalkoztatott külföldiek adó- és járulékkötelezettségeit is...","id":"20181024_A_kikuldetesben_dolgozok_adoszabalyait_is_atirnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855d278-3c67-47ce-9dfa-876a9074610b","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_kikuldetesben_dolgozok_adoszabalyait_is_atirnak","timestamp":"2018. október. 24. 09:16","title":"A kiküldetésben dolgozók adószabályait is átírnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]