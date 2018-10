Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt biztosítási adóként beépítik az éves díjba.","shortLead":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt...","id":"20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c58739-218b-4d18-81d5-1c983f6d3a42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","timestamp":"2018. október. 24. 06:20","title":"Akár 15 százalékkal is drágább lehet a kötelező biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről szóló törvénymódosítást nyújtottak be az Országgyűlésnek múlt pénteken. A TASZ lát aggályokat a tervezett szabályozásban. A TASZ lát aggályokat a tervezett...","id":"20181024_Kisebb_lesz_a_bliccelok_eselye_a_BKK_ellenor_is_lekerdezheti_a_lakcimet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de88afea-ea83-48d3-888d-676f4d35ae23","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kisebb_lesz_a_bliccelok_eselye_a_BKK_ellenor_is_lekerdezheti_a_lakcimet","timestamp":"2018. október. 24. 17:46","title":"Csökken a bliccelők esélye, a BKK-ellenőr is lekérdezheti a lakcímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","id":"20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23829ea2-9def-472f-840b-20b1d0dcae6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","timestamp":"2018. október. 24. 15:36","title":"Bombát küldtek Obamának és a Clinton-házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","shortLead":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","id":"20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60a408-452e-4d94-8a07-271701059298","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","timestamp":"2018. október. 24. 11:25","title":"Pszichiátriára került, pedig csak operát hallgatott – igaz, azt elég hangosan és 16 éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lakáskassza megszüntetése után Kőszeghy Lea, az MTA tudományos munkatársa a HVG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az egyik napról a másikra történő megszüntetés rossz üzenet, de nem újdonság.","shortLead":"A lakáskassza megszüntetése után Kőszeghy Lea, az MTA tudományos munkatársa a HVG-nek adott interjújában arról beszélt...","id":"20181025_A_kormany_lakastamogatasa_csak_az_egyenlotlenseget_noveli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dba88df-7939-48e8-8b46-9730e0605b74","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_kormany_lakastamogatasa_csak_az_egyenlotlenseget_noveli","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"A kormány lakástámogatása csak az egyenlőtlenséget növeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adc298-b4e5-4fb1-ab0e-f4eaa410590d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már az idén valóra.","shortLead":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már az idén valóra.","id":"20181025_szeleromuvek_szelturbina_uj_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5adc298-b4e5-4fb1-ab0e-f4eaa410590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06e33a-f22e-4eb6-8835-e1086dd1f02e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_szeleromuvek_szelturbina_uj_generacio","timestamp":"2018. október. 25. 17:03","title":"Hatalmas ugrás jön a szélerőműveknél, jóval több áramot termelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járművekről a 444 egyik olvasója készített fotókat, még az EU-s matricák is jól láthatók rajtuk.","shortLead":"A járművekről a 444 egyik olvasója készített fotókat, még az EU-s matricák is jól láthatók rajtuk.","id":"20181024_EUs_tamogatasbol_vett_kisbuszokkal_vihettek_a_nezoket_Orban_nagy_beszedere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a060a910-0760-47a0-a7e1-95e7653d9927","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_EUs_tamogatasbol_vett_kisbuszokkal_vihettek_a_nezoket_Orban_nagy_beszedere","timestamp":"2018. október. 24. 16:29","title":"EU-s támogatásból vett kisbuszokkal vihették a nézőket Orbán nagy beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]