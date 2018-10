Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És nem a Tiborcz-közeli cég lett a befutó.","shortLead":"És nem a Tiborcz-közeli cég lett a befutó.","id":"20181024_A_tervezettnel_6_milliard_forinttal_dragabb_lesz_a_korhazfelujitas_Budan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d584ea-48f4-44df-aa1d-ec844d5d4ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_tervezettnel_6_milliard_forinttal_dragabb_lesz_a_korhazfelujitas_Budan","timestamp":"2018. október. 24. 13:55","title":"A tervezettnél 6 milliárd forinttal drágább lesz a kórházfelújítás Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","shortLead":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","id":"20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305de4d-82a2-44f4-901a-76dfaf352ee0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","timestamp":"2018. október. 24. 11:42","title":"Jól pórul járt a két busz helyét elfoglaló autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcccd29-eb22-45d8-95aa-7462e5a4fac3","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","timestamp":"2018. október. 23. 17:45","title":"Amerikai rockbanda készített klipet Hadházyék tüntetésén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában alszik egy ismeretlen, ezért értesítette a hatóságokat.","shortLead":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában...","id":"20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323f1c2-76b4-44a4-ae5c-5f87bc1c10da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","timestamp":"2018. október. 24. 10:52","title":"Feltört egy mélygarázsban álló autót és benne aludt, mert azt hitte, az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatcsomagot kilenc párt írta alá februárban, most terjesztik be a parlamentnek.","shortLead":"A javaslatcsomagot kilenc párt írta alá februárban, most terjesztik be a parlamentnek.","id":"20181024_Az_orszaggyules_ele_viszik_az_oktatasi_minimumprogamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4933863b-59d3-4dde-9db5-9aa154806fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Az_orszaggyules_ele_viszik_az_oktatasi_minimumprogamot","timestamp":"2018. október. 24. 12:40","title":"Az Országgyűlés elé viszik az oktatási minimumprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél évig tartott a nyári időszámítás; megesett az is, hogy az óra állítgatása helyett a munkaidőt hozták korábbra. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt az óraátállításról.","shortLead":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél...","id":"20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a6025c-35a6-4fad-ac7f-3ca184a7f9aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","timestamp":"2018. október. 24. 17:32","title":"Viccnek indulhatott az óraátállítás, óriási üzlet lett, hogy komolyan vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek a kínálatban.\r

\r

","shortLead":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek...","id":"20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3376e983-ebd4-4cb2-adb7-10e9d8dd0d47","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Kenyában indított tévécsatornát a TV2 volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]