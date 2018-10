Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél évig tartott a nyári időszámítás; megesett az is, hogy az óra állítgatása helyett a munkaidőt hozták korábbra. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt az óraátállításról.","shortLead":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél...","id":"20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a6025c-35a6-4fad-ac7f-3ca184a7f9aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","timestamp":"2018. október. 24. 17:32","title":"Viccnek indulhatott az óraátállítás, óriási üzlet lett, hogy komolyan vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab43fdb-57cd-484c-9c33-19f5dd415486","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyalog, biciklivel is szabad az út Burgenlandba, autóval viszont nem. ","shortLead":"Gyalog, biciklivel is szabad az út Burgenlandba, autóval viszont nem. ","id":"20181024_Stop_autosok_Ausztria_lezarta_a_magyar_hataratkelok_felet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab43fdb-57cd-484c-9c33-19f5dd415486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40bf055-56d0-46c5-94d9-c018a5a27c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Stop_autosok_Ausztria_lezarta_a_magyar_hataratkelok_felet","timestamp":"2018. október. 24. 21:54","title":"Stop, autósok: Ausztria lezárta a magyar határátkelők felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","id":"20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e712d4c-4fc2-43ba-ba46-98e35a813ec1","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","timestamp":"2018. október. 25. 10:31","title":"Telibe kapta a hurrikán a hawaii szigetet, és eltörölte a Föld színéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek bejelentette új lapkakészletét, a Helio P70-et, amelyet sokkal jobb teljesítményűnek tart a Helio P60-nál. Vannak, akik szerint csupán egyszerűbb ráncfelvarrásról van szó.","shortLead":"A MediaTek bejelentette új lapkakészletét, a Helio P70-et, amelyet sokkal jobb teljesítményűnek tart a Helio P60-nál...","id":"20181024_bejelentettek_a_mediatek_helio970_lapkakeszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529fca1-a160-442b-bda2-8a1f860e7d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_bejelentettek_a_mediatek_helio970_lapkakeszletet","timestamp":"2018. október. 24. 13:33","title":"Feltuningolták a Helio P60-at: megérkezett a Helio P70","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","shortLead":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","id":"20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3890fb10-54ab-4fdd-aeec-10f93f4cac39","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","timestamp":"2018. október. 24. 10:30","title":"Volner: \"Mi ez, kérem, fizetett ellenállás?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már az útdíj lehet a használattal arányos, akkor az autó használata miért nem?","shortLead":"Ha már az útdíj lehet a használattal arányos, akkor az autó használata miért nem?","id":"20181024_A_21_szazadban_elunk_miert_nem_lehet_az_autobiztositas_a_megtett_uttal_aranyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58f96a9-1a29-4093-b84b-c899d2134be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_A_21_szazadban_elunk_miert_nem_lehet_az_autobiztositas_a_megtett_uttal_aranyos","timestamp":"2018. október. 24. 15:29","title":"A 21. században élünk, miért nem lehet az autóbiztosítás a megtett úttal arányos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f4323d-240f-401e-9b84-e76e6031a251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé szokatlan lehet. ","shortLead":"A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé...","id":"20181024_tronok_harca_jatek_mobil_android_ios_reigns_game_of_thrones_devolver_digital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f4323d-240f-401e-9b84-e76e6031a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89dedfe-24f4-48ba-842c-7871c2aac59e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_tronok_harca_jatek_mobil_android_ios_reigns_game_of_thrones_devolver_digital","timestamp":"2018. október. 24. 15:03","title":"Szereti a Trónok harcát? Mobilokra is megjelent a népszerű fantasy kártyás játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]