Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","shortLead":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","id":"20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05862ec6-05e2-47a7-a193-9cd4fd3356a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","timestamp":"2018. október. 26. 09:15","title":"Megszökött egy fogoly Dunakesziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","shortLead":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","id":"20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7848c1d-335f-45ad-898a-a92bd4ddc697","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","timestamp":"2018. október. 25. 11:47","title":"Arra kéri a kormány a szegényeket, fűtsenek okosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte üzenetküldő platformja új verziójának terjesztését a Facebook. A megújulást annyira komolyan gondolják, hogy külön névvel illették az új kiadást: íme a Messenger 4.","shortLead":"Megkezdte üzenetküldő platformja új verziójának terjesztését a Facebook. A megújulást annyira komolyan gondolják...","id":"20181024_facebook_messenger_4_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc4c516-d778-4586-aba6-12dce555b80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_facebook_messenger_4_uj_funkciok","timestamp":"2018. október. 24. 12:03","title":"Megérkezett: itt az új Facebook Messenger – egyszerűbb, így nagyszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jean-Luc Mélenchon, a francia szélsőbaloldali populisták vezére Olaszország támogatására szólított fel a nagy költségvetési vitában Brüsszellel szemben. A római populista kormányzat olyan költségvetési tervezetet nyújtott be, melyet az Európai Unió brüsszeli bizottsága csakis visszautasíthatott.","shortLead":"Jean-Luc Mélenchon, a francia szélsőbaloldali populisták vezére Olaszország támogatására szólított fel a nagy...","id":"20181025_Europa_populistai_nagyon_egymasra_talaltak_de_papai_aldasra_nem_szamithatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783695c4-2b94-4aa3-9263-fa3e2395300c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Europa_populistai_nagyon_egymasra_talaltak_de_papai_aldasra_nem_szamithatnak","timestamp":"2018. október. 25. 15:05","title":"Európa populistái nagyon egymásra találtak, de pápai áldásra nem számíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indiángyilkosságokról készítenek filmet. ","shortLead":"Indiángyilkosságokról készítenek filmet. ","id":"20181025_Leonardo_DiCaprio_Martin_Scorsese_KillersoftheFlowerMoon_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67523347-4c2b-43ac-8ee8-b618535ec551","keywords":null,"link":"/kultura/20181025_Leonardo_DiCaprio_Martin_Scorsese_KillersoftheFlowerMoon_film","timestamp":"2018. október. 25. 10:19","title":"Hatodjára is együtt dolgozik Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt tippet, amelyeket betartva lényegesen nagyobb eséllyel találnak majd rá önre is a képei iránt érdeklődő felhasználók. ","shortLead":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt...","id":"20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cf4d5-56ec-450b-95c2-d947f8a8be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","timestamp":"2018. október. 24. 19:35","title":"5 tipikus hiba, amit szinte minden instagramozó elkövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött. Az építőipar némi levegőhöz jut, de a kétgyerekesek könnyített hitelfelvétele még nem oldja meg az ágazat problémáit.","shortLead":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött...","id":"20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b76ff-51d8-4e74-82cf-e0edb1515945","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","timestamp":"2018. október. 25. 13:35","title":"Szárnyakat ad a kormány a csoknak, már csak a landolás kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4baf97d-2135-4110-97d9-e612a8119ba5","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elhallgatja legkomolyabb sikerét.","shortLead":"A miniszterelnök elhallgatja legkomolyabb sikerét.","id":"20181024_TGM_A_legnagyobb_Orbanrejtely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4baf97d-2135-4110-97d9-e612a8119ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa402bdb-f273-4bd0-88ae-9e7c3fa960cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_TGM_A_legnagyobb_Orbanrejtely","timestamp":"2018. október. 24. 15:27","title":"TGM: A legnagyobb Orbán-rejtély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]